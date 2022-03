Vojna na Ukrajine: Zelenskyj sa vyjadril k tvrdeniam Ruska, Kadyrov vyzval na útok na Kyjev a v Česku predĺžili núdzový stav (online)

Západ je opatrný so svojimi reakciami na tvrdenie Ruska, že obmedzí vojenské operácie v okolí Kyjeva a Černihiva. Západní predstavitelia tvrdia, že Rusko posilňuje svoje vojsko na východnej Ukrajine, ale na to, či možno povedať, že naozaj obmedzuje operácie v spomenutých oblastiach, je podľa nich ešte skoro.

Predstavitelia oboznámení so spravodajskými informáciami v utorok povedali, že Moskva posilňuje svoje jednotky v Donbase v snahe obkľúčiť najlepšie vycvičené a vybavené ukrajinské sily, ktoré sa koncentrujú v tomto východoukrajinskom regióne.

Moskva uviedla, že získať kontrolu nad Donbasom je teraz jej hlavným vojenským cieľom na Ukrajine. Jeden zo západných predstaviteľov, na ktorého sa agentúra AP odvoláva pod podmienkou jeho anonymity, uviedol, že je jasné, že Rusko mení taktiky a stratégie, ale nie je jasné, čoho je to predzvesťou.

Ruskí a ukrajinskí vyjednávači v utorok dosiahli „konsenzus a spoločné porozumenie“ v niektorých otázkach. Vyhlásil to turecký minister zahraničných vecí Mevlüt Čavušoglu, ktorý hovorí o „najvýznamnejšom pokroku“ od začiatku mierových rozhovorov. Rokovania o ukončení konfliktu na Ukrajine by mali v stredu pokračovať.

Líder Čečenskej republiky v Rusku Ramzan Kadyrov v utorok vyzval na útok na ukrajinské hlavné mesto. Jeho výzva prišla v rovnaký deň, v ktorý ruská armáda uviedla, že zredukuje svoje bojové operácie v okolí ukrajinskej metropoly a pri meste Černihiv na severe Ukrajiny.

V príhovore k približne 10-tisíc vojakom v hlavnom meste Čečenska Kadyrov povedal, že „musíme dokončiť, čo sme začali, a nemali by sme sa zastavovať“. Dodal, že ak by Moskva dovolila jeho bojovníkom pokračovať v ofenzíve, „som si viac ako istý, že by sme vstúpili do Kyjeva a nastolili by sme tam poriadok“.

Ministerstvo vnútra SR (MV SR) zriadilo kontakty, na ktoré sa môže verejnosť obrátiť v prípade záujmu pomôcť občanom Ukrajiny utekajúcim pred vojnou. Ako informoval tlačový odbor MV SR, pomoc je možné poskytnúť na mail pomocpreukrajinu@minv.sk a prostredníctvom telefónneho čísla +4212/48 59 33 12. Kontakty slúžia na nahlasovanie materiálnej pomoci, ako je šatstvo, oblečenie, hygienické potreby vrátane plienok pre deti, potraviny či na ponuky ubytovania.

Poslanecká snemovňa českého parlamentu v utorok odsúhlasila predĺženie núdzového stavu do konca mája. Návrh kabinetu premiéra Petra Fialu podporili vládni poslanci, opozičné strany ANO a SPD boli proti. Vláda žiadala predĺženie stavu o dva mesiace pre príliv utečencov z Ukrajiny, na ktorú vojensky útočí Rusko. Informuje o tom spravodajský portál Novinky.cz.

Vojna na Ukrajine (online) minúta po minúte 7:57 Ceny ropy v utorok oslabili. Májové dodávky ľahkej americkej ropy si odpísali 1,72 USD a uzavreli na úrovni 104,24 USD za barel. Májové dodávky severomorskej ropy Brent zlacneli o 2,25 USD na 110,23 USD za barel. Veľkoobchodná cena benzínu na americkom trhu tiež klesla, a to o 2 centy na 3,20 USD za galón. Aj ceny drahých kovov zamierili nadol. Zlato zlacnelo o 27,60 USD na hodnotu 1 912,20 USD za uncu a cena striebra sa znížila o 46 centov na úroveň 24,74 USD za uncu. (1 EUR = 1,1085 USD) 7:40 Rokovania o ukončení konfliktu na Ukrajine by mali v stredu pokračovať. V utorok ukrajinská delegácia na konferencii v tureckom Istanbule stanovila rámec, podľa ktorého by sa krajina vyhlásila za neutrálnu a jej bezpečnosť by bola zaručená radom iných krajín.

7:14 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na utorkové oznámenie Ruska o značnom obmedzení vojenských operácií pri mestách Kyjev a Černihiv reagoval skepticky.

