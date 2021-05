Gröhling jednorazovo naleje 40 miliónov eur do digitalizácie škôl. Tie by chceli radšej systémové riešenie

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR plánuje investovať 40 miliónov eur do digitálnych technológií pre učiteľov a žiakov.

Minister školstva Branislav Gröhling (SaS) objasnil, že 20 miliónov bude financovaných prostredníctvom React-EU, a to pre základné školy.

Z nich nakúpia približne 16-tisíc notebookov pre učiteľov a 17-tisíc tabletov pre žiakov. Využijú ich aj na vybavenie 265 počítačových študovní na základných školách.

Prioritou budú školy, kde žiaci nemajú prístup k digitálnym technológiám. V rámci tohto finančného balíka chce rezortu zabezpečiť aj 150 až 200 školských koordinátorov digitálnych technológií pre základné školy.

Ďalších 20 miliónov eur pre stredné školy získali z eurofondov. Z nich nakúpia 17-tisíc notebookov pre učiteľov, ako aj tritisíc zariadení pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia a v hmotnej núdzi.

Stredné školy budú mať aj 14-tisíc tabletov, 590 vybavených počítačových študovní a 150 internátnych študovní.

Zapojenie škôl

Ministerstvo plánuje na konci mája alebo začiatkom júna poslať učiteľom a riaditeľom škôl dotazník, teda takzvaný audit digitálnych technológií. Pomocou neho chcú zmapovať stav vybavenosti na školách.

Záujem od škôl bude rezort školstva spracovávať a pošle ich riaditeľovi naspäť na schválenie. V minulosti sa objednávky pre školy robili celoplošne na základe rozhodnutia z ministerstva školstva.

„Aj keď to bude výrazne logisticky náročné, chceme to otočiť a nechceme objednať ani jeden kus digitálnej techniky, ktorú by škola nepotrebovala,“ objasnil Gröhling.

Prezidentka Združenia základných škôl Slovenska (ZZŠS) Alena Petáková v tomto vidí posun a vníma pozitívne, že škola bude mať možnosť voľby a výberu. „Vhodné by bolo, aby si škola mohla povedať, pre koho aké zariadenie naozaj potrebuje,“ dodala.

Ako ďalej uviedla pre portál vŠkolstve.sk, bude záležať, v akej kvalite budú jednotlivé zariadenia a z akých možností si bude škola môcť vyberať. Zároveň upozornila, že naďalej preferujú digitálny príspevok, ktorý považujú za systémové riešenie.

Digitálny príspevok