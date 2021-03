Na školách by mohli pre COVID-19 pribudnúť zdravotné sestry, podľa Gröhlinga budú súčasťou podporných tímov

Súčasťou podporných tímov na školách by podľa ministra školstva Branislava Gröhlinga (SaS) mohli byť aj školské zdravotné sestry. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ SR) to uviedlo v tlačovej správe, ktorú zaslal obor komunikácie rezortu.

Nová profesia by školám a školským zariadeniam podľa Gröhlinga pomohla chrániť deti, žiakov aj pracovníkov škôl pred ochorením COVID-19. Ministerstvo školstva je pripravené o téme diskutovať a v septembri spustiť pilotný projekt školských sestier aj v praxi.

„Verím, že v nasledujúcich týždňoch bude prebiehať diskusia na túto tému a v spolupráci s ministerstvom financií a ministerstvom zdravotníctva sa dohodneme na vytvorení novej profesie v rámci legislatívneho procesu v Národnej rade SR a vyčleníme na to potrebné financie,“ uviedol minister školstva Branislav Gröhling.

Školské sestry by mali byť súčasťou podporných školských tímov, do ktorých ministerstvo školstva investovalo 83 miliónov eur v rámci projektu Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II. Prostredníctvom projektu do tried od začiatku školského roka nastúpilo 1 947 pedagogických asistentov a 778 členov podporných a inkluzívnych školských tímov, najmä školských psychológov či špeciálnych pedagógov.