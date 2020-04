Školský rok by sa mal a mohol ukončiť v riadnom termíne, tvrdí iniciatíva To dá rozum

Školský rok by sa mal a mohol ukončiť v riadnom termíne, teda 30. júna. Povedala to pre agentúru SITA riaditeľka iniciatívy To dá rozum Renáta Hall. Dodala, že to, či bude dovtedy ukončená aj karanténa, je otázne.

Uviedla, že toto obdobie nemožno považovať za prázdniny, aj keď sú školy prázdne. Podotkla, že ukončenie školského roka má význam aj preto, aby sa školy a učitelia pripravili na nový školský rok.

Zmena obsahov vzdelávania

Ten podľa nej bude v znamení zmien, ktoré súvisia s tým, že si školy musia zmeniť obsahy vzdelávania.

Analytička z iniciatívy To dá rozum Petra Fridrichová možnosti ukončenia školského roka vidí najmä v úprave Metodického pokynu pre kvalifikáciu a hodnotenie žiakov na základných a eventuálne na stredných školách.

Mohla by sa podľa nej do pokynu zaviesť napríklad možnosť slovného hodnotenia. To by mohlo byť využité aj na koncoročnom vysvedčení.

Hall priblížila, že školy prázdniny potrebujú, aby sa pripravili na nový školský rok, ktorý bude takisto v znamení zmien.

Adaptácia na školské prostredie

Tie budú súvisieť s tým, že si školy budú musieť zmeniť obsah vzdelávania, pomenovať, čo je kľúčové, čomu sa venovať a ako nastaviť prvé mesiace.

Dodala, že deti sa v septembri budú musieť nanovo adaptovať na školské prostredie, najmä terajší prváci. Rovnako bude podľa nej náročný návrat do materských škôl pre škôlkarov.

„Je možné, že prvé mesiace nového školského roka budú musieť byť viac zamerané na rozvoj sociálnych kompetencií detí a aj na socializáciu, ako sme boli doteraz zvyknutí,“ uzavrela.

Ak by sa školy neotvorili do 30. júna, podľa Fridrichovej by ukončeniu školského roka mohla pomôcť úprava Metodických pokynov pre klasifikáciu a hodnotenie žiakov.

Zavedenie slovného hodnotenia

Zaviesť by sa mala možnosť aj slovného hodnotenia, vrátane slovného hodnotenia na koncoročnom vysvedčení, prípadne kombinácia klasifikácie a slovného hodnotenia.

Vysvetlila, že učitelia by tak podľa dohody v rámci školy mohli všetky predmety hodnotiť slovne, alebo vybrať niektoré predmety, v ktorých by známkovali, napríklad slovenský jazyk či matematiku.

V ostatných predmetoch by dávali slovné hodnotenie za predchádzajúce výsledky a aktivitu spojenú s plnením úloh počas tohto vyučovania.

V prípade žiakov prvých ročníkov základnej školy by odporúčala učiteľom hodnotiť ich na vysvedčení len slovne.

Zohľadnenie špecifických podmienok

Fridrichová zdôrazňuje, že učiteľ by pri zadávaní úloh mal brať do úvahy špecifické podmienky. Dodáva, že žiadne dieťa by nemalo byť znevýhodnené tým, aké má životné podmienky, naviac v tomto období.

Učiteľa by podľa nej mali v záverečnom hodnotení zohľadniť a oceniť prácu žiakov počas obdobia tejto výučby. „Zároveň v tomto vidíme príležitosť pre zmenu hodnotenia od strohej známky ku komplexnejšej komunikácii učiteľa smerom k žiakovi,“ poznamenala.

Školy sú momentálne zatvorené do odvolania a výučba sa uskutočňuje dištančnou formou. Od 12. marca platí na Slovensku pre koronavírus mimoriadna situácia.

V tejto súvislosti boli v krajine zavedené viaceré obmedzenia na zamedzenie šírenia ochorenia. Núdzový stav platí pre celý sektor zdravotníctva a sociálne zariadenia, v ktorých poskytujú zdravotnú starostlivosť.