Únia zamestnávateľov súhlasí s novelou o vysokých školách, vypracovali k nej aj vlastné návrhy

Zamestnávatelia združení v Republikovej únie zamestnávateľov (RÚZ) súhlasia s posilnením prepojenia riadenia vysokých škôl (VŠ) na spoločenské potreby, cez zastúpenie externých osobností a právomoci správnych rád tak, ako to navrhuje novela o vysokých školách predložená v medzirezortnom pripomienkovom konaní.

Tézu o politizácii riadenia VŠ odmietajú

Ako uviedlo tlačové oddelenie RÚZ, zároveň odmietajú tézu o politizácii riadenia VŠ. Navrhujú však, aby sa zamedzilo akýmkoľvek pochybnostiam, ustanoviť mechanizmus, v ktorom minister školstva, vedy, výskumu a športu SR má právomoc menovať polovicu členov správnej rady výlučne na základe nominácií, ktoré mu predložia relevantné reprezentácie sektorov spoločnosti, s ktorými VŠ najviac interaguje.

RÚZ tiež vypracovala k návrhu novely zákona o vysokých školách konkrétne návrhy a aj paragrafové znenie pripomienok. Chcú nimi prispieť ku skvalitneniu systému fungovania VŠ, ako aj schopností a uplatnenia ich budúcich absolventov.

Zmenou by mal prejsť aj systém riadenia VŠ

Tlačové oddelenie RÚZ priblížilo, že okrem povinnosti, aby VŠ vo svojom poslaní jasne reflektovali svoju vzdelávaciu a výskumnú úlohu, ktorá jednoznačne reaguje na potreby spoločnosti, požadujú zaviesť povinnosť prijímacích skríningových testov pre vstup na všetky vysoké školy. Žiadajú aj úpravy týkajúce sa navrhovaného zavedenia výkonnostných zmlúv. Tie by mali podľa RÚZ predstavovať väčšinovú časť dotácií poskytovaných VŠ.

Výška prostriedkov by mala zohľadňovať merateľné ukazovatele kvality poskytovaného vzdelávania danej VŠ a jej pedagógov, úspechov v oblasti vedy a výskumu, potenciál aj talent študentov, ktorí sú na školu prijímaní. RÚZ vníma, že zmenou by mal prejsť aj systém riadenia VŠ, ktorý by zaviedol voľby akademických funkcionárov, presadenie skúsených manažérov do riadiacich funkcií, zavedenie priamej zodpovednosti rektora, prípadne dekana.

„Jednoznačne tiež odporúčame nastaviť VŠ na konkrétne počty domácich aj zahraničných študentov, optimalizovať počet a veľkosť fakúlt rovnakého zamerania ako aj nákladov na štúdium jednotlivých študijných programov a profesionálne audity,“ doplnil viceprezident RÚZ Mário Lelovský.