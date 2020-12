Výsledok platného referenda by mal byť pre politikov záväzný, myslí si Richard Sulík

Ak by bolo referendum, ktoré chcú zorganizovať opozičné politické strany, platné a vyplynul by z neho istý výsledok, pre politikov by malo byť záväzné. V rozhovore pre agentúru SITA a portál Webnoviny.sk to povedal minister hospodárstva a predseda koaličnej strany Sloboda a Solidarita (SaS) Richard Sulík.

Politické strany Smer – sociálna demokracia (Smer-SD) a Hlas – sociálna demokracia (Hlas-SD) chcú totiž v budúcom roku zorganizovať referendum, v rámci ktorého by ľudia odpovedali na otázku, či súhlasia s konaním predčasných parlamentných volieb.

Petíciu musia podpísať tisícky občanov

Na to, aby mohla prezidentka Zuzana Čaputová vyhlásiť referendum, sa musí pod petíciu o jeho vzniku podpísať minimálne 350-tisíc občanov. Výsledky sú následne platné, ak sa na ňom zúčastnilo viac ako 50 percent slovenských občanov.

„Zohnať 350-tisíc podpisov na referendum zaberie dosť veľa roboty. Nech si ich pekne zbierajú, veď niečo musia v tej opozícii robiť,“ uviedol Sulík.