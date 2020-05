Bardejovské kúpele prišli pre koronavírus o viac ako tri milióny eur, budú potrebovať aj pomoc štátu

Koronakríza spôsobila Bardejovským kúpeľom, a.s. ekonomický výpadok vo výške viac ako tri milióny eur. Pri dobrom vývoji sa očakáva jeho nárast do konca roka na viac ako päť miliónov eur.

Zmierniť stratu by mohli najmä samoplatcovia, pre ktorých sú kúpele otvorené od začiatku tohto týždňa.

Kúpele potrebujú aj samoplatcov

Ako agentúru SITA informovala ekonomicko-obchodná riaditeľka Bardejovských kúpeľov, a.s. Tamara Šatanková, rozšírenie uvoľňovania obmedzení má kúpeľom pomôcť v konsolidácii strát spôsobených pandémiou koronavírusu, počas ktorej museli byť kúpele šesť týždňov zatvorené. Ako pripomenula Šatanková, pre klientov zdravotných poisťovní začala obmedzená prevádzka už v utorok 12. mája.

„Aby sme mohli fungovať plnohodnotne, potrebujeme aj samoplatcov. Veď klienti cez zdravotné poisťovne nám zabezpečujú pri bežnej obsadenosti, aj pri počte okolo 500, iba približne tridsať percent tržieb,“ zdôraznila.

Pomoc od štátu bude nevyhnutná

Kúpele podľa ekonomicko-obchodnej riaditeľky potrebujú aj pomoc od štátu, pretože takmer všetci zamestnanci boli doma a dostávali len 80 percent mzdy.

„Pre zachovanie zamestnanosti je to nevyhnutné. Očakávame, že leto by mohlo nahradiť straty z uzatvorenia kúpeľov, bude to však záležať od rýchlosti návratu klientov a obsadenosti kapacít. Leto je naša šanca, ako prežiť tieto ťažké časy. Spoliehame sa hlavne na slovenských samoplatcov, ktorí vymenia zahraničné dovolenky za slovenské, a tiež na klientov s rekreačnými poukazmi, ktoré, verím, ostanú stále v platnosti ako veľká pomoc pre záchranu slovenského cestovného ruchu,“ upozornila Šatanková.

Pobyty si už rezervovali prví klienti

Prví klienti – samoplatcovia si už podľa Šatankovej svoje pobyty rezervovali.

„Využili pritom našu akciovú ponuku nového relaxačného pobytu,“ uviedla. Aj pre samoplatcov bude za protiepidemiologických opatrení odporúčaných hygienikmi platiť obmedzený režim, bez wellness a stravovania formou švédskych stolov, zato však s akciovými cenami.

„Klienti musia dodržiavať prísne hygienické opatrenia, v priestoroch hotelov sú k dispozícii dezinfekčné prostriedky, zamestnanci pracujú s rúškami a v jednorazových rukaviciach. Upratovanie v hoteloch prebieha so zvýšeným dôrazom na dezinfekciu a pri konzumácii jedál a v prevádzkach sú dodržiavané minimálne odstupy,“ vysvetlila Šatanková.

Úspešný rok 2019

V minulom roku mali Bardejovské kúpele, a. s. najlepší rok v histórii. Navštívilo ich viac ako 31-tisíc osôb a zaznamenali aj zvýšenie počtu prenocovaní na takmer 290-tisíc. Za rok 2019 dosiahla akciová spoločnosť tržby vo výške 15,8 milióna eur. Vlani evidovali kúpele 357 zamestnancov.

V tomto roku už museli zrušiť spoločenské udalosti vrátane otvorenia kúpeľnej sezóny či kúpeľných dní. K dispozícii návštevníkom je ale približne desať kilometrov liečivých singletrackov pre cyklistov i peších.