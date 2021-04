Čakáreň na očkovanie proti koronavírusu odfiltruje podvodníkov, bude treba potvrdenie

Systém prihlasovania na očkovanie sa zefektívni. Ministerstvo zdravotníctva SR chce zabrániť podvodom, mení preto pravidlá na prihlasovanie do čakárne, konkrétne do fázy číslo 1. Ľudia, ktorí do tejto fázy spadajú, sa môžu prihlásiť do čakárne štandardne, termín však po novom dostanú až po preverení údajov od zamestnávateľa.

Prihlasovanie bude štandardné

Rezort tak najprv overí, že skutočne spadajú do kategórie zamestnaní, ktoré sú definované v prvej fáze a očkovanie tak potrebujú z dôvodu svojej pracovnej činnosti, pretože môžu prísť do kontaktu s nakazenými.

Ako vysvetlila hovorkyňa rezortu Zuzana Eliášová, zamestnanec vybranej profesie sa prihlási tak ako doteraz do čakárne cez https://vakcinacia.nczisk.sk/registracia. Jeho zamestnávateľ následne kontaktuje ministerstvo zdravotníctva na e-mailovej adrese ockovanie.faza1@health.gov.sk.

Termín dostane až po preverení

„Odborníci z rezortu si následne vypýtajú potrebné údaje o zamestnancovi, z dôvodu jeho identifikácie a verifikácie údajov. Zamestnanec až po preverení dostane následne z čakárne termín na očkovanie,“ doplnila Eliášová.

V prvej fáze sa prihlasujú zamestnanci vybraných skupín, ktorí prichádzajú do kontaktu s nakazenými. Ide napríklad o zdravotníckych pracovníkov, terénnych sociálnych pracovníkov či príslušníkov Ozbrojených síl.