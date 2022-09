Cez verejné zdravotné poistenie pretečie takmer šesť miliárd eur, problémy sú vážne a kontrola slabá

Cez verejné zdravotné poistenie tento rok pretečie takmer 6 miliárd eur. Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) upozornil na nedostatočnú kontrolu nad týmito zdrojmi v správe, ktorú na stredajšom rokovaní vláda vzala na vedomie.

Úrad považuje súčasný stav nekonečného dofinancovávania deravého a nefunkčného systému za neudržateľný. Nielenže destabilizuje verejné financie, ale ohrozuje zdravie občanov, existenciu funkčných nemocníc, dostupnosť inovatívnych liekov či budúcnosť lekárskej profesie na Slovensku.

Za vážny problém ÚDZS považuje hospodárenie zdravotných poisťovní a ceny pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. V správe úrad zároveň vyzýva na diskusiu o tom, čo by malo byť chápané ako nadštandard v zdravotníctve, za ktorý by si pacient priplácal a čo by bolo ako štandard poskytnuté občanom v rámci v rámci verejného zdravotného poistenia.