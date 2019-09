Chrípka klope na dvere, je najvyšší čas sa dať zaočkovať

Leto skončilo. Ochladzuje sa, kazí sa počasie, deti sa z prázdnin vrátili do škôl a dospelí z dovoleniek do práce.

Ľudia môžu byť z vývoja situácie mrzutí, ale vírusy a baktérie sa tešia. Pribúdajú podmienky, v ktorých sa môžu radostne množiť a šíriť.

Menej vetrania, viac času stráveného vnútri a v prostriedkoch MHD. Hotový raj na zemi. Plesová sezóna pre chrípku a podobné ochorenia sa začína.

Vynaliezavý vírus

Chrípka je s nami od nepamäti a v nespočetných formách. Často a rada totiž mutuje a v populácii koluje vždy hneď niekoľko podtypov.

Nepríjemné je to najmä preto, že očkovaním sa vždy vieme brániť len proti určitému podtypu. Svetová zdravotnícka organizácia preto pre každú sezónu na základe sledovania cirkulácie vírusov vydáva odhad pre zloženie vakcín.

Zaočkovaní ľudia majú však výhodu aj v prípade, ak by ich postretol vírus, proti ktorému vakcína nepôsobí. Chrípkové vírusy sú totiž predsa len jedna rodina a tak priebeh ochorenia býva miernejší a s menšou pravdepodobnosťou komplikácií.

Na Slovensku je zaočkovanosť nízka

Slovensko dosahuje veľmi nízku mieru zaočkovanosti proti chrípke v porovnaní s ostatnými krajinami Európskej únie, konštatuje hovorkyňa Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR Daša Račková.

„Posledných sedem chrípkových sezón bol podiel zaočkovanej populácie pod 5 percent,“ upozorňuje.



Dôvodov je niekoľko. Ľudia napríklad často vnímajú chrípku ako banálne ochorenie. A to môže byť fatálny omyl. Komplikácie spojené s chrípkou si často vyžadujú hospitalizáciu v nemocnici a u vysoko rizikových osôb môžu spôsobiť nielen ohrozenie zdravia, ale môžu byť aj príčinou úmrtia.

„Žiaľ, stále sa stretávame s tým, že veľa osôb chrípku podceňuje. Dokonca si myslia, že pokiaľ netrpia chronickými ochoreniami alebo poruchou imunity, chrípku ľahko prekonajú,“ upozorňuje Račková.

Kto sú vysoko rizikové osoby zdravotnícki pracovníci

tehotné ženy

ľudia s chronickými ochoreniami

osoby s oslabenou imunitou

seniori

Vžilo sa, že ohrození sú najmä deti a seniori. Nie je to však pravidlo. Známa španielska chrípka začiatkom 20. storočia zabíjala predovšetkým mladých dospelých.

Treba sa báť reakcie?

Ľudia sa tiež vyhýbajú očkovaniu, lebo sa obávajú vedľajších reakcií. „Tu však môžeme hovoriť o tzv. očakávaných reakciách, ktoré odznejú po pár dňoch. Najčastejšie ide o bolestivosť, začervenanie a zatvrdnutie miesta vpichu. Môže sa vyskytnúť aj zvýšená teplota, únava a bolesti svalov,“ vyratúva Račková.



Často sa tiež stretávame s argumentom „Dal som sa zaočkovať a ochorel som z toho“.

V skutočnosti ale ľudia neochorejú na chrípku ani na infekciu dýchacích ciest, pretože dostali vakcínu proti chrípke. „Očkovacie látky proti chrípke obsahujú časti vírusov chrípky, ktoré samotné nie sú schopné vyvolať ochorenie,“ spresňuje Račková. „Dokážu však vyvolať tvorbu ochranných protilátok, ktoré zabraňujú vzniku chrípky, prípadne zmierňujú priebeh tohto ochorenia a znižujú jeho nepriaznivé dôsledky. Ide o neživú vakcínu,“ dodáva.

Čo sa stať môže

Čo sa teda stalo ľuďom, ktorí ochoreli po očkovaní?

Mohli mať vírus už v tele, prípadne sa s ním stretnúť skôr, ako sa u nich po očkovaní vytvorili protilátky. Trvá to totiž desať až štrnásť dní. Možné je aj to, že ich postretol vírus iného podtypu, než bol vo vakcíne.

Taktiež ich ochorenie mohol spôsobiť iný vírus a v skutočnosti chrípku nemali.

Pri typickom priebehu sa dá chrípka od iného ochorenia horných dýchacích ciest odlíšiť tým, že chrípka vás skolí nečakane a z plného zdravia. Iné ochorenia sa skôr hlásia pomalšie, slabšie príznaky sa začnú zhoršovať.

Chrípka je tiež typická vyššou horúčkou a bolesťami svalov či kĺbov.

Ako sa chrániť Obranyschopnosť organizmu počas chrípkovej sezóny možno vo všeobecnosti podporiť zvýšeným príjmom vitamínov A, C, E a väčšiny vitamínov zo skupiny B – komplexu. Získame ich konzumáciou dostatočného množstva čerstvej zeleniny, ovocia a celozrnných obilnín. Najvhodnejšie je vyberať si z nej druhy bohaté najmä na vitamín C – papriku, chren, citrusové ovocie, kivi, zelené vňate, kel, kapustu. Rovnako dôležité je udržiavať sa v dobrej fyzickej kondícii. Počas chrípkovej sezóny je mimoriadne potrebné dbať na čistotu rúk. Treba si ich umývať čo najčastejšie (vrátane každého kýchnutia či zakašľania), a to teplou vodou a mydlom. V prípade núdze pomôžu aj dezinfekčné gély na alkoholovej báze. Umývanie rúk je najjednoduchší spôsob, ako vo veľkej miere predísť rozšíreniu respiračných (rovnako ako hnačkových ochorení i žltačky typu A) infekcií. Netreba zabúdať na niekoľkominútové nárazové vetranie v miestnostiach. Počas chrípkovej sezóny odporúčame upratovanie „navlhko“ – vírus chrípky prežije v prachu v izbovej teplote i niekoľko dní. Zdroj: Úrad verejného zdravotníctva SR

Ako postupovať

Dobre, ideme sa teda dať zaočkovať. Ako máme postupovať?

Recept na vakcínu vám predpíše váš obvodný lekár. Odporúčame zavolať mu vopred, a ak sa dá, objednať sa. Sedieť v čakárni plnej smrkajúcich a kašľúcich ľudí trochu podkopáva koncept prevencie pred ochorením.

S receptom prídete do lekárne, kde vám vydajú vakcínu. Dobrá správa: všetky tri poisťovne chrípkové vakcíny preplácajú. Majú na to dobrý dôvod: dajú pár eur za vakcínu a ušetrí im to o dosť vyššie náklady za liečbu pri chrípke a ešte vyššie za liečbu prípadných komplikácií.

S vakcínou sa vrátite k lekárovi, ktorý vám vakcínu vpichne. Ani tejto operácie sa netreba báť, injekcia smeruje do ramena a pod kožu.