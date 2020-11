Druhé kolo celoplošného testovania by mohlo byť bez Bratislavy, tvrdí Krajčí a opatrenia by ešte neuvoľňoval

Do druhého kola celoplošného testovania by nemusela byť zapojená Bratislava. Pred rokovaním vlády to uviedol minister zdravotníctva Marek Krajčí s tým, že v Bratislave bol výskyt pozitívnych prípadov veľmi nízky.

Reálna účasť na testovaní

Dodal však, že sa najprv musí vyhodnotiť reálna účasť na testovaní. „Keby číslo zostalo také, aké je teraz, určite budem jeden z tých, ktorý budem hovoriť, že Bratislava nie,“ povedal.

Z epidemiologického hľadiska má podľa Krajčího druhé kolo testovania veľký zmysel, pretože antigénový test zachytí približne sedem najinfekčnejších dní z ochorenia. „Dve testovania po sebe majú účinnosť jedného PCR testu,“ doplnil šéf rezortu zdravotníctva.

Krajčí tiež informoval, že podľa usmernenia hlavného hygienika SR Jána Mikasa zdravotníci, ktorí boli v kontakte s pozitívne testovanou osobou, majú ďalej pokračovať v práci za použitia ochranných pomôcok. Na piaty deň majú byť následne testovaní klasickým PCR testom.

Počty budú ešte rásť

Opatrenia po celoplošnom testovaní by sa ešte nemali uvoľňovať, myslí si Krajčí. Keď sa Slovensku podarí krivku pozitívnych prípadov sploštiť, bude síce menej infikovaných, počty však budú podľa neho stále rásť.

„Neverím, že sa nám dostane v takej slobode, akú máme, reprodukčné číslo pod jedna,“ povedal Krajčí pred rokovaním vlády. Doplnil, že tým pádom budú počty prípadov stále rásť.

„Vymklo sa nám to spod kontroly práve pre to, že opatrenia neboli dôsledné. Teraz, keď sa nám podarí nekontrolovanú vlnu zbrzdiť, prosím, buďme opatrní a rozumní a znova sa nedostaňme sa do tejto situácie za pár týždňov,“ uviedol minister zdravotníctva.

Podľa Krajčího bude záležať len od toho, ako dlho vydržíme v čo najslobodnejšom režime, preto opatrenia musia byť nastavené múdro.

„Keď ich nastavíme múdro, môžeme si užívať veľkú mieru slobody. Keby sme opatrenia uvoľnili, za chvíľu to znova pustíme a slobodu, ktorú by sme si normálne mohli užívať v dlhom čase, budeme musieť znova po nejakom čase brzdiť veľmi striktnými opatreniami,“ dodal.

Lôžka sú naplnené na 50 percent

Situácia v nemocniciach je krízová na celom severnom Slovensku, uviedol minister Krajčí. Ako dodal, situácia v regiónoch je veľmi rozdielna, rezort však jednotlivé regióny sleduje a snaží sa situáciu centrálne riadiť. Regionálne však môžu vznikať väčšie návaly v nemocniciach.

„Vysielame tímy z ministerstva, chodíme po nemocniciach, snažíme sa situáciu riešiť,“ povedal Krajčí. Zlá situácia je podľa neho aj v Bojniciach, rezort preto požiadal nemocnice v Partizánskom, Topoľčanoch, Trenčíne a Nitre, aby pomohli.

Minister zdravotníctva tiež uviedol, že vedenie nemocníc nechce, aby im „len tak niekto priniesol pacienta“. „Musí sa telefonovať a zisťovať, či je personál ochotný prijať pacientov,“ vysvetlil. Dodal však, že ministerstvo situáciu rieši. Pracuje na usmernení situácie tak, aby nemocnice boli solidárne.

Kapacita lôžok je podľa ministra aktuálne naplnená na približne 50 percent.