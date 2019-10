Foto: Kalavská otvorila obnovené priestory detskej psychiatrie v Prešove za státisíce eur

Vo Fakultnej nemocnici J. A. Reimana v Prešove v utorok slávnostne otvorili zrekonštruované priestory ošetrovacej jednotky detskej psychiatrie. Kompletnou prestavbou prešla plocha približne tisíc metrov štvorcových na treťom poschodí budovy psychiatrického oddelenia nemocnice. Ministerstvo zdravotníctva SR vyčlenilo z kapitálových výdavkov 752 500 eur na stavebnú časť a 50-tisíc eur na technické vybavenie.

„Na rekonštrukciu tohto oddelenia bolo z ministerstva zdravotníctva alokovaných 802 500 eur. Verejné obstarávanie vygenerovalo úsporu vo výške 56-tisíc eur. Tieto peniaze chceme využiť opäť pre potreby oddelenia detskej psychiatrie, kde ešte budeme rekonštruovať denný stacionár detskej psychiatrie a priestory na voľnočasové aktivity detských pacientov,“ uviedol pri otvorení nových priestorov generálny riaditeľ prešovskej nemocnice Radoslav Čuha.

Fungovali v provizórnych priestoroch

Tradícia prešovskej ústavnej starostlivosti v odbore psychiatria siaha do roku 1956. V súčasnosti má oddelenie 180 lôžok. Od začiatku roka do konca septembra bolo na oddelení hospitalizovaných 2 189 pacientov, z toho 119 detí.

Chod oddelenia zabezpečuje 175 zamestnancov. Ošetrovacia jednotka detskej psychiatrie poskytuje zdravotnú starostlivosť od 1. apríla minulého roka. Doteraz fungovala v provizórnych priestoroch s 15-timi lôžkami, v nových priestoroch bude kapacita dvojnásobná.

„Museli sme si objednávať deti na hospitalizáciu. Predpokladom je, že tých 30 lôžok bude pre Prešovský kraj zatiaľ postačujúcich. Pokiaľ budú fungovať aj ostatné pedopsychiatrie v Košickom kraji, tak v najbližších rokoch asi tá situáciu bude stabilná,“ uviedla primárka psychiatrického oddelenia FNsP Zuzana Horvátová.

Väčší komfort aj liečebné metódy

Rekonštrukciou sa podľa nej zvýši komfort, bezpečnosť detských pacientov a sprístupnia sa moderné liečebné terapeutické metódy. Izby sú trojposteľové a dvojposteľové. Rekonštrukciou vznikli aj dve denné miestnosti, terapeutická miestnosť pacientov, telocvičňa, jedáleň a učebňa.

Pribudlo aj viacero bezpečnostných prvkov na ochranu detí. Na oddelení poskytujú ústavnú starostlivosť detským pacientom pred ich umiestnením do resocializačných centier. Liečia široké spektrum duševných porúch. Dĺžka hospitalizácie v akútnom režime je priemerne 17 dní, na chornických lôžkach je to priemerne 24 dní.

„Najčastejšie sa stretávame s pacientmi s poruchami správania a emočného prežívania, a s pacientmi so zneužívaním až závislosťou na rôznych psychoaktívnych látkach. Z ďalších diagnóz sú to mentálne retardácie, úzkostné a depresívne poruchy,“ uviedla Horváthová.

Poruchy správania aj drogová závislosť

Na oddelení sa pritom podľa primárky čoraz častejšie stretávajú s mladými pacientmi s poruchami správania spojenými so závislosťami a užívaním psychotropných látok.

„A to už od útleho detstva, čo je alarmujúce. My sme zatiaľ poskytovali zdravotnú starostlivosť pre deti vo veku 11-12 rokov a už v tomto veku boli deti závislé od psychoaktívnej látky, pričom neišlo len o alkohol a fajčenie, ale aj marihuanu a pervitín, a toto je veľmi alarmujúci fakt na to, aby sme sa snažili niečo urobiť,“ upozornila Horváthová.

Ako v tejto súvislosti dodala hlavná odborníčka pre detskú psychiatriu Terézia Rosenbergerová, na Slovensku postupne rastie počet pacientov so všetkými druhmi porúch, no noví lekári nepribúdajú.

„Čo sa týka detských psychiatrov je situácia na Slovensku katastrofálna. Je nás približne 46, z toho polovica v dôchodkovom veku. Nemáme žiadneho ambulantného pedopsychiatra. Na celé východné Slovensko pracujú na plný úväzok iba tri detské pedopsychiatrické ambulancie, čo je veľmi málo. Mladí psychiatri nemajú veľmi záujem o prácu na detskej psychiatrii, pretože to nie je len práca s jedným pacientom. Je to rodič, škola, psychológ a mnoho iných ľudí, ktorí zasahujú do práce. Niekedy vôbec nie je problém s dieťaťom, ale s okolím,“ upozornila Rosenbergerová.

Nedostatok detských psychiatrov

Podľa ministerky zdravotníctva Andrei Kalavskej rezort si situáciu s nedostatkom detských psychiatrov uvedomuje a snaží sa ju aj riešiť.

„V rámci vzdelávania detských psychiatrov ministerstvo pripravuje zmenu výnosu minimálneho štandardu. To znamená, že keď už má niekto psychiatriu vyštudovanú, alebo urobenú skúšku z psychiatrie, tak bude stačiť iba 2,5 roka doštudovať detskú psychiatriu, aby sme týmto spôsobom čím skôr dali do systému kvalitných detských psychiatrov. Podobnými zmenami prejdú aj ďalšie špecializácie,“ uviedla ministerka s tým, že ministerský výnos, ktorý skráti dĺžku štúdia o polovicu, má byť hotový v decembri.

Ministerstvo zároveň buduje nové oddelenie pedopsychiatrie v Kremnici, rozširuje lôžkový fond detskej psychiatrie v Pezinku a rieši aj rozšírenie pedopsychiatrie v Košiciach. „Chceme, aby sa na Slovensku zvýšil lôžkový fond pedopsychiatrie,“ dodala Kalavská.