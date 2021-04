Hospitalizovaným pacientom s COVID-19 spôsobuje komplikácie bežná huba

Každý deň prichádzajú do nemocníc po celom svete noví pacienti s koronavírusom. Ten však nie je vždy primárnym dôvodom, prečo zomrú.

Na jednotkách intenzívnej starostlivosti sa stretávajú so sekundárnymi infekciami, pričom lekári upozorňujú najmä na riziko pre ľudí s COVID-19 spojené s bežnou hubou, známou ako aspergil.

Všadeprítomná hrozba

Nové dôkazy ukazujú, že infekcia SARS-CoV-2 a pravdepodobne aj lieky, ktoré používajú na jej liečbu, spôsobujú, že sú pacienti oveľa viac zraniteľní voči tejto hube.

S hrozbou sa stretli aj v roku 2009 v súvislosti so šírením chrípky. Niektorí vedci preto odporúčajú, aby boli lekári oveľa dôslednejší pri dohľade nad pacientmi s COVID-19 a liečbou antimykotickými liekmi.

George Thompson z University of California vyhlásil, že aspergil je „všadeprítomný a nedokážeme sa mu vyhnúť“. „Členovia jeho rodu produkujú výtrusy, ktoré sú vo vzduchu a denne ich dýchame stovky až tisíce,“ dodal.

Tieto výtrusy nám bežne neubližujú. Hubu väčšinou označovali ako nebezpečnú najmä pre pacientov, ktorí sa liečili z rakoviny alebo podstúpili transplantáciu kostnej drene.

Začala sa to s chrípkou

V roku 2009 však lekári spozorovali prudký nárast úmrtí u ľudí, ktorí boli predtým zdraví. Všetci pritom najskôr ochoreli na nový typ chrípky H1N1.

Vedci zatiaľ presne nepoznajú dôvody, prečo infekcia chrípkou spôsobuje, že huba je smrteľnejšia pre ľudí s normálnym imunitným systémom.

H1N1 je obzvlášť ťažký typ chrípky, rovnako je to pri koronavírusoch so SARS-CoV-2. Aktuálne údaje zatiaľ nie sú rozsiahle, no naznačujú znepokojivý trend.

Dôkazy z výskumu