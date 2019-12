Komentár: Disidentka Kalavská odchádza, na jej miesto sa nikomu nebude chcieť

Každý zázrak trvá tri dni, hovorí sa. Príčetný minister za Smer-SD a ešte k tomu na čele rezortu zdravotníctva môže byť považovaný za zázrak. V tomto ohľade ešte Andrea Kalavská ľudovú múdrosť prekonala.

No už od leta jej kreslo škrípalo tak, že to nenapravil ani snaživo olejujúci premiér Peter Pellegrini.

Prekvapenie roka

Kalavská bola až do zasadnutia na čelo rezortu pomerne neznáma a nenápadná. Veľké očakávania do nej nikto nevkladal.

Že príde so stratifikáciou nemocníc, to skutočne nikto nečakal. A so zdvihnutým obočím sme sledovali ďalej, ako srdnato sa jej držala, aj keď to znamenalo, že stratí krytie politickej strany, ktorá ju nominovala.

Z Kalavskej sa stávala priam disidentka. Ministerku z koalície podporovala opozícia. A hoci Pellegrini jej neochvejne držal chrbát, konečným dôsledkom bola ministerka bez politického výtlaku a premiér ignorovaný poslancami strany, ktorej je podpredsedom.

Nevídaný politický bizár

Cesta stratifikácie legislatívnym procesom preverila schopnosť zúčastnených uveriť najneuveriteľnejšiemu. Norma prešla pripomienkovým konaním. Dvakrát. Snažila sa zmutovať do podoby ústavného zákona. Nevydalo.

Potom sa hlasovanie o nej prekladalo donekonečna, až sa napokon nekonalo. Do toho neprestajné politické výlevy o zatváraní nemocníc.

Záverečná facka prišla, keď poslanci nepodporili ani ďalšie, zďaleka nie také kontroverzné návrhy z Kramárov. Že si to z parlamentu Kalavská nenamierila aj s demisiou rovno za prezidentkou, je ďalší zázrak.

Bude ministerské kreslo prázdne?

Kalavskú sa v kresle silou-mocou snažil držať práve premiér. Pochopiteľne. Boli spojencami. Asi by bol nerád, keby mu jeho vlastná strana teraz dosadila niekoho, s kým si nebude rozumieť. Napríklad nejakého zaslúžilého Smeráka.

Necelé tri mesiace pred voľbami je už ale celkom tolerovateľný čas na to, aby sa žiaden nový minister nekonal. Tvorba legislatívy je utlmená, parlament už možno ani nezasadne a ministerstvo má konieckoncov dvoch štátnych tajomníkov.

Ktovie, možno aj prekladanie hlasovania o stratifikácii slúžilo tomuto účelu.

Nech je ako chce, končí sa ďalšie obdobie Smeru na čele ministerstva zdravotníctva. Zrejme už aj samotná strana dúfa, že po ďalších voľbách aspoň toto kreslo nebude musieť obsadzovať. Kým? Vlastných odborníkov nemá a po tom, ako s Kalavskou a jej predchodcom Tomášom Druckerom Smer zamietol, sa nikto príčetný na to ukecať nedá.

Nesmrteľný výrok niekdajšieho ministra Tibora Šagáta charakterizoval kreslo ministra zdravotníctva ako kombináciu latríny a elektrického kresla. Ak sa to ešte vôbec dalo, Smer atraktivitu tohto postu znížil ešte viac.

Aj s radostným odkazom pacientom, kam ich smeráci umiestnili: na dno onej latríny.