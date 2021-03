Lekár môže odmietnuť očkovať Sputnikom. Vieme tiež, kto bude zodpovedný za poškodenie zdravia ľudí po vakcinácii

Tajný nákup Sputnika V nevyvolal len otázky o ďalšom fungovaní koalície, ale tiež o samotnom očkovaní touto vakcínou. Keďže Rusko doteraz nepožiadalo o jej registráciu Európsku liekovú agentúru (EMA), na Slovensko sa dostala na základe povolenia ministra zdravotníctva Mareka Krajčího (OĽaNO).

Očkovať by sa ňou mali len ľudia, ktorí o to prejavia záujem. Pred vakcináciou budú musieť podpísať čestné vyhlásenie o tom, že vedia, že EMA vakcínu neschválila. Zároveň by mali byť informovaní o prípadných rizikách, ktoré sú s tým spojené.

To však podľa odborníka na medicínske právo Ivana Humeníka neznamená, že očkovaní strácajú nárok na odškodnenie v prípade neskorších negatívnych účinkov.

Budú zodpovední lekári?

V povolení na použitie neregistrovanej vakcíny, ktoré vydalo ministerstvo zdravotníctva, sa píše, že „za terapiu neregistrovaným liekom preberá plnú zodpovednosť ošetrujúci lekár“. Obdobne sa o tom píše aj v zákone o liekoch.

Medzi lekármi to vyvolalo vlnu pohoršenia.

Predseda Lekárskeho odborového združenia Peter Visolajský sa napríklad vyjadril, že „ešte nikdy sa nestalo, že pán premiér a pán minister rozhodnú o podávaní neregistrovaného lieku, presviedčajú verejnosť, že ide o skvelý a bezpečný prípravok a potom minister zdravotníctva napíše list, kde uvedie, že plnú zodpovednosť za terapiu neregistrovaným liekom preberá ošetrujúci lekár“.

Advokát však upozorňuje, že bola nešťastne zvolená formulácia, ktorá môže navádzať, že za nežiadúce účinky lieku bude lekár právne zodpovedať. „Nie je to tak. Občianskoprávnu zodpovednosť za škodu aj v takom prípade nesie podľa môjho názoru poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, u ktorého sa očkovalo,“ povedal.