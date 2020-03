Matovič chce testovať 3000 ľudí denne, štát by mohol získať 200-tisíc testov

Štát by mohol získať až 200-tisíc testov na koronavírus. Ako na pondelkovom brífingu povedal predseda vlády SR Igor Matovič (OĽaNO), po rannej návšteve Úradu verejného zdravotníctva zistil, že k dispozícii máme asi tritisíc testov.

Otestujú tisíce Slovákov

Podľa jeho slov sa rysuje možnosť, ktorou by Slovensko mohlo získať viac testov, avšak detaily budú známe neskôr. Zároveň doplnil, že chcú zvýšiť denné testovanie na desaťnásobok. Kým predošlé dni sa za deň otestovalo zhruba 200 či 300 ľudí, zvýšiť by sa to malo približne na tritisíc ľudí denne.

Čo sa týka prípadu potenciálne nakazených lekárov na klinike v Univerzitnej nemocnici Bratislava v bratislavskom Ružinove, minister zdravotníctva SR Marek Krajčí (OĽaNO) informoval, že testy ostatného personálu, ktorý prišiel do styku s lekárom s cestovateľskou anamnézou, vyšli negatívne.

„Gynekologicko-pôrodnícka klinika pokračuje v poskytovaní zdravotnej starostlivosti a nie je potrebná karanténa ani lekárov a ani hospitalizovaných pacientiek a rodičiek,“ uviedol Krajčí.

Hlavný hygienik SR Ján Mikas informoval, že v pondelok bolo zatiaľ vyšetrených 29 vzoriek, z toho jedna bola pozitívna.

Zriadili koordinačný tím

Ako dodal Krajčí, na Národnom onkologickom ústave (NOÚ) boli prítomní dvaja pacienti s podozrením na nový koronavírus. Jeden má potvrdený pozitívny výsledok, druhý je zatiaľ s podozrením v prísnej izolácii na NOÚ. V karanténe sú aj dvaja lekári, tri sestry a jeden sanitár, ktorí sa dostali s pozitívne testovaným do styku.

Testy na nový koronavírus mal pozitívne aj všeobecný lekár z Púchova, bol v kontakte s osobou, ktorá sa zdržiavala v zahraničí. Momentálne je v domácej karanténe preventívne aj šesť lekárov, ktorí s ním boli v kontakte.

Ako informoval premiér, s ministrom zdravotníctva sa dohodli, že sa zriadi koordinačný tím, ktorý má pomáhať Úradu verejného zdravotníctva. Majú sa ním posliniť aj personálne kapacity, z ÚVZ SR sa tiež zriadi priama linka na ministerstvo financií.

„Nemôže to byť o tom, že potrebujú kúpiť prístroje a čakajú, či im to ministerstvo financií schváli,“ dodal premiér. Prístroj, na ktorý momentálne ÚVZ SR čaká, môže zvýšiť kapacitu testovaných o sto ľudí denne.