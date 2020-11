Mobilné odberové miesta zatiaľ stíhajú pokrývať dopyt po antigénovom testovaní, tvrdí ministerstvo

Zriadené mobilné odberové miesta stíhajú pokrývať aktuálny dopyt po antigénovom testovaní na koronavírus. Pre agentúru SITA to uviedla hovorkyňa Ministerstva zdravotníctva SR Zuzana Eliášová.

Konštatovala tiež, že do prípadného objednávacieho systému na týchto miestach ministerstvo zdravotníctva nevstupuje. Koordinácia testovania je totiž v kompetencii zriaďovateľa mobilného odberového miesta.

„Testovanie formou antigénových testov sa ukázalo ako účinný nástroj na zachytenie infekčných ľudí, a tak následnému zabráneniu šíreniu vírusu,“ dodala hovorkyňa rezortu.

Štát plánuje nakúpiť ďalších 16 miliónov antigénových testov. Potrebné sú na ďalšie kolá plošného testovania, obstarávať ich bude Ministerstvo hospodárstva SR. K 2., 9., 16. a 31. decembru majú byť k dispozícii vždy po 4 milióny testov.

Minister hospodárstva Richard Sulík vo štvrtok nevedel povedať, či jeho ministerstvo tieto podmienky bude schopné splniť, rovnako sa nevedel vyjadriť k forme nákupu ani k cene testov.

„Tak ja sa budem snažiť to obstarať. Nakoniec nie je to atómová fyzika. Pustíme sa do toho,“ vyhlásil minister.