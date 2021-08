Na ambulantných lekárov vyčlenil rezort 10 miliónov eur. Ako sa dá motivovať 14-tisíc chýbajúcich sestier?

Ministerstvo zdravotníctva SR v auguste podrobnejšie predstavilo reformu ambulantného sektora. V rámci návrhu priznalo, že na Slovensku chýba viac ako 450 praktických lekárov pre dospelých, aj deti a dorast.

Aby tento nedostatok vyriešili, rozhodli sa zamerať na finančnú motiváciu. Podporu v celkovej hodnote 10 miliónov eur majú pritom dostať nielen noví lekári prichádzajúci do systému, ale už aj existujúci poskytovatelia zdravotnej starostlivosti.

Cieľom rezortu je tiež definovať nedostatok lekárov na regionálnej úrovni a podporiť najmä okresy, v ktorých pacienti nemajú adekvátny prístup k zdravotnej starostlivosti. Kde však chcú vziať sestry, ktoré budú v novovzniknutých ambulanciách pracovať?

Mínus 14-tisíc sestier

Praktický lekár bez zdravotnej sestry fungovať nevie a nemôže. No aj keď stovky všeobecných lekárov na Slovensku chýbajú, Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek (SKSaPA) upozorňuje, že sestier chýba celkovo až 14-tisíc.

Minister Vladimír Lengvarský (nom. OĽaNO) tvrdí, že myslia aj na to. „Sestry, samozrejme, budeme riešiť tiež, máme pripravených niekoľko opatrení počnúc rozpočtom na budúci rok, kde sa bavíme o zvyšovaní platov sestier,“ uviedol pre portál vZdravotníctve.sk.

Okrem finančnej motivácie chce tiež rezort sestrám ponúknuť rozšírenie kompetencií, čo by jednak zefektívnilo ich prácu, ako aj zvýšilo komfort pacientov. V neposlednom rade by to odbremenilo samotných ambulantných lekárov.

„Hovoríme tiež o rozšírení a prijímaní vyššieho počtu sestier na jednotlivé študijné odbory,“ povedal Lengvarský o ďalšom kroku, ktorý plánujú na ministerstve spraviť s cieľom podpory zdravotných sestier.

Výhody v cudzine

V zahraničí sa zdravotné sestry motivujú aj mnohými ďalšími spôsobmi. Napríklad vo Švajčiarsku sa v niektorých veľkých nemocniciach hlavne kvôli sestrám zriaďujú materské škôlky. Je to výhodné pre obe strany.

Zdravotné sestry s malými deťmi často pracujú na čiastočné úväzky, lebo si nemôžu dovoliť platiť za drahé súkromné jasle či škôlky. Ak však existuje takéto zariadenie priamo v nemocnici, môžu pracovať na plný úväzok a navyše majú deti „po ruke“.

Rozdiel v prístupe k zdravotným sestrám je však badateľný už aj medzi rôznymi nemocnicami v rámci Slovenska. Nemocnice v súkromných rukách vedia sestrám často ponúknuť nielen lepšie platové podmienky, ale hlavne efektívnejší systém práce.