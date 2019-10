Najlepšou budúcou sestrou sa stala Lenka Macejová

Najlepšou budúcou sestrou sa v nedeľu stala študentka prešovskej univerzity Lenka Macejová. Zo súťaže si odnáša 3000 eur a titul Florence roka.

Dvadsiatka najlepších študentiek ošetrovateľstva si uplynulý víkend v nemocnici Svet zdravia v Michalovciach testovali vedomosti v celonárodnej súťaži. Vyskúšali si, ako správne zafixovať zlomeninu sadrovým obväzom, ošetriť novorodenca po narodení, pripraviť lieky pre pacienta s pomocou robotického automatu, alebo sa naučili, ako funguje moderný systém včasného varovania.

Všetci finalisti zároveň získavajú garantované pracovné miesto. Odbornú súťaž organizuje vždy v inej svojej nemocnici sieť Svet zdravia spoločne s partnermi. Tento rok sa konal už jej štvrtý ročník.

Víťazka sa chce venovať chirurgii

„Nečakala som to a bola som veľmi prekvapená,“ povedala Macejová. „Počas tejto súťaže som získala veľmi veľa skúseností a nových vedomostí. Mohli sme si vyskúšať veci, ktoré sme predtým nikdy nerobili a dalo mi to veľa. Myslím si, že sadrovanie mi išlo najlepšie a aj v budúcnosti by som sa chcela venovať chirurgii,“ prezradila svoje plány.

Ako dodala, chce ostať na Slovensku, i keď ešte nevie, v ktorej nemocnici.

Na druhom mieste sa umiestnila Natália Talafúsová, študentka univerzity v Trnave. Zo súťaže si odnáša finančnú odmenu vo výške 500 eur. Tretie miesto obsadila Natália Slašťanová z Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Za svoje umiestnenie získala 300 eur.

V špeciálnej kategórii Dôvera za vedomosti v oblasti zdravotného poistenia získala ocenenie a finančnú odmenu vo výške 1000 eur Monika Gdovinová z Trnavskej univerzity v Trnave.

Ďalší špeciálny titul – Sestra s najväčším srdcom získala Zuzana Forgáčová tiež z Trnavskej univerzity. Cenu organizátor udelil vôbec druhýkrát v histórii súťaže za empatický prístup a komunikáciu s pacientom. Finalistky získali pritom aj ďalšie individuálne ceny za jednotlivé workshopy, písanie eseje a ďalšie testy.

Najviac bodovala Trnavská univerzita

„Súťažou Florence roka sa snažíme budúcim sestrám ukázať, ako funguje skutočná nemocnica a poskytnúť im priestor, aby sa mohli naučiť aj veci, o ktorých sa počas štúdia hovorí len okrajovo. Zároveň majú možnosť si otestovať svoje teoretické vedomosti a pripravenosť na budúcu prax v nemocniciach či poliklinikách,“ uviedol generálny riaditeľ siete polikliník ProCare a siete nemocníc Svet zdravia Vladimír Dvorový.

„Veríme, že aj takto ich motivujeme pre prácu v slovenskom zdravotníctve a ukážeme, ako sa dá ošetrovateľstvo robiť moderným spôsobom a v prospech väčšej bezpečnosti pacienta,“ dodal.

Koncept súťaže pozostáva z troch samostatných postupových kôl. Prvým je samotná registrácia na www.florenceroka.sk, kde sa tento rok prihlásilo vyše 140 uchádzačov.

V druhom kole uchádzači vypracovávali prípadové štúdie/kazuistiky formou online kvízu. Na základe výsledkov bola následne vybratá najlepšia dvadsiatka finalistov, ktorí sa zúčastnili súťaže v michalovskej nemocnici.

Z dvadsiatky finalistiek je najviac, až 11, z Trnavskej univerzity v Trnave. Štyri finalistky prišli z Prešovskej univerzity v Prešove, tri z Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, jedna z Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne a jedna zo Strednej zdravotníckej školy v Trnave.