Súťaž Florence roka hľadá najlepšie budúce sestry

Už po štvrtýkrát sa na Slovensku bude hľadať najlepšia budúca sestra. Sieť nemocníc Svet zdravia spoločne s partnermi vyhlasuje štvrtý ročník odbornej súťaže Florence roka 2019.

Určená je pre študentky a študentov tretích ročníkov denného štúdia v študijnom odbore ošetrovateľstvo a diplomovaná všeobecná sestra na Slovensku.

Budúcim sestrám poskytne príležitosť preveriť si a zmerať sily v oblasti teoretickej a praktickej prípravy. Zároveň má jej účastníkom rozšíriť poznatky o moderných ošetrovateľských trendoch, systéme zdravotného poistenia, ako aj o iných potrebných nemedicínskych témach.

Dvadsiatim finalistom ponúknu pracovné miesta

Októbrové vyvrcholenie súťaže následne 20 finalistom ponúkne kombináciu odborných workshopov a súťaženia v praktických podmienkach skutočnej nemocnice.

Na jedného víťaza čaká finančná odmena v hodnote 3 000 eur. Všetkým finalistom navyše Svet zdravia ponúkne garantované pracovné miesto v nemocnici siete Svet zdravia. Prví traja si pritom môžu zvoliť oddelenie podľa vlastného výberu.

Do súťaže sa možno prihlásiť na stránke www.florenceroka.sk do 6. októbra 2019 do 12:00. Podmienkou je vek maximálne 25 rokov k dátumu 31. 12. 2019 vrátane.

Chcú udržať absolventov na Slovensku

„Po úspešných prvých ročníkoch súťaže o najlepšieho medika sme chceli ponúknuť rovnaký koncept aj budúcim sestrám,“ vysvetľuje generálny riaditeľ siete nemocníc Svet zdravia a siete polikliník ProCare Vladimír Dvorový.

„Zo skúseností dnes vieme, že aj takáto súťaž môže budúcim zdravotníckym pracovníkom pomôcť pri rozhodovaní sa pre prácu v slovenských nemocniciach,“ dodal.

Programová skladba a obsahová orientácia súťaže sú zamerané na overenie úrovne v oblasti teoretickej prípravy (formou kazuistík), praktických skúseností, moderných medicínskych trendov, ako aj celospoločenského dopytu a na poskytnutie príležitosti rozšíriť si vedomosti z oblasti zdravotného poistenia.