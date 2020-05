Nemocnica Košice-Šaca zverejnila podrobnosti k výnimkám zo zákazu návštev

Od utorka 12. mája platia v Nemocnici Košice-Šaca výnimky z prísneho zákazu návštev. So súhlasom lekára bude vo výnimočných prípadoch návšteva blízkej osoby povolená.

„Blízki budú môcť navštíviť pacienta v koncovom štádiu ochorenia. Tu výnimka platí až pre dve osoby súčasne. Rovnako sa povoľuje návšteva kňaza alebo duchovného u ťažko chorých a zomierajúcich pre vysluhovanie sviatostí,“ hovorí riaditeľ nemocnice Ján Slávik.

Dĺžka návštevy bude 15 minút

Rovnako bude výnimka povolená jednej návšteve u pacienta s poruchami duševného zdravia, ako je demencia, porucha učenia alebo autizmus, ak by neprítomnosť spôsobila stavy úzkosti tohto pacienta.

„Blízka osoba bude môcť navštíviť aj pacienta s psychickými ochoreniami podľa odporučenia lekára v prípade, ak neprítomnosť osoby môže nepriaznivo vplývať na výsledky liečebného procesu. Rovnako sa povolí návšteva pacienta v umelom spánku na oddelení anestézie a intenzívnej medicíny v prípade, ak z liečebného hľadiska je táto návšteva indikovaná, to znamená, že je odporučená ošetrujúcim lekárom. Ide napr. o pacientov po ťažkých traumatických poradeniach, či pacientov v bdelej kóme. Obvyklý čas návštevy pri pacientovi je 15 minút,“ vysvetľuje riaditeľ nemocnice.

Foto: AGEL

Sprevádzajúca osoba pri pôrode musí splniť podmienky

Od pondelka 11. mája je v nemocnici Košice-Šaca opätovne povolený sprievod jednej osoby pri pôrode a počas pobytu matky v nemocnici za splnenia určitých podmienok.

„Základnou podmienkou, aby lekár povolil sprievod pri pôrode, je negatívna epidemiologická anamnéza sprievodu na ochorenie COVID-19. To znamená, že sprevádzajúca osoba neprišla do priameho kontaktu s ochorením ani so žiadnou osobou, ktorá mala potvrdený pozitívny test na COVID-19. Rovnako je nutné, aby sprievod nejavil príznaky akútnej infekcie dýchacích ciest. Lekár, ktorý povoľuje návštevu, môže požadovať aj vyšetrenie na dôkaz vírusovej RNA s negatívnym výsledkom. To znamená, že môže požadovať negatívny výsledok testu na ochorenie COVID-19,“ vysvetľuje prednosta gynekologicko-pôrodníckej kliniky Ján Richnavský.

Osoba sprevádzajúca mamičku pri pôrode musí rešpektovať pokyny personálu pôrodnice. „Sprievod musí používať osobné ochranné pomôcky, ako je chirurgické rúško, jednorazový plášť, musí dodržiavať adekvátnu hygienu rúk, to znamená umývať si ich mydlom a tečúcou vodou a dezinfikovať alkoholovým dezinfekčným roztokom. Sprievod musí dôsledne dodržiavať všetky ďalšie opatrenia podľa nariadenia pôrodnice,“ hovorí prednosta Richnavský a dodáva, že „sprievod sa zdržiava výlučne v miestnosti určenej personálom a minimalizuje pohyb na oddelení a v ústavnom zdravotníckom zariadení. Výnimkou je návšteva dieťaťa na jednotke intenzívnej starostlivosti novorodencov za dodržania stanovených preventívnych opatrení.“

Každá návšteva či sprevádzajúca osoba musí byť zaevidovaná do zoznamu návštev, či knihy sprievodov pri pôrode.

Na niektoré osoby sa výnimky nevzťahujú

Uvedené výnimky sa nevzťahujú na osoby mladšie ako 16 rokov, rizikové skupiny osôb nad 65 rokov, osoby s chronickými ochoreniami alebo závažnými základnými ochoreniami so zníženou funkciou imunitného systému či osoby v paliatívnej starostlivosti.

Rizikové návštevy

Rovnako sa návšteva a sprievod nepovolí osobám s potvrdeným ochorením COVID-19, osobám v karanténe či osobám vykazujúcim príznaky respiračného ochorenia. „Vo výnimočných prípadoch hodných zreteľa môže takúto návštevu blízkemu rodinnému príslušníkovi povoliť vedenie pracoviska alebo službukonajúci lekár za dodržania prísnych hygienicko-epidemiologických podmienok. To znamená, že lekár presne určí potrebné osobné ochranné prostriedky, ako aj dĺžku trvania návštevy. Návšteva musí dodržať hygienu rúk a vzdialenosť dva metre od akýchkoľvek osôb na oddelení, miesta vykonania návštevy a pod. V takýchto prípadoch sa návšteva povoľuje na vlastné riziko návštevníka,“ uzatvára riaditeľ nemocnice Ján Slávik.