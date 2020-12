Rozpočet pre zdravotníctvo ráta so zvýšením, narásť má aj platba za poistencov štátu

Pripravovaný rozpočet pre zdravotníctvo predpokladá budúci rok nárast financií o 3,56 percenta. Znamená to, že do sektora príde o približne 205 miliónov eur viac ako tento rok. V stanovisku k rozpočtu pre zdravotníctvo to uviedla hovorkyňa Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR Zuzana Eliášová.

Výrazne má narásť aj platba z verejných peňazí za poistencov štátu. „Kým v tomto roku zaplatí štát za seniorov, deti, ženy na materskej či nezamestnaných približne 1,1 miliardy eur, v budúcom roku sa predpokladá práve nárast na ešte vyššiu sumu – 1,4 miliardy eur,“ konštatovala hovorkyňa rezortu.

Podpora zdravotníctva musí byť prioritou

Ako Eliášová doplnila, zmena spôsobu mechanizmu platby za poistencov štátu sa nastavila už vlani pri zostavovaní rozpočtu na tento rok, nejde preto o nový mechanizmus pri tvorbe rozpočtu na nasledujúci rok.

„Ministerstvo zdravotníctva spolu s ministerstvom financií však pravidlá sprecizovali tak, aby peniaze boli cielené adresnejšie a spravodlivejšie,“ podotkla hovorkyňa MZ SR.

Dodala, že minister zdravotníctva Marek Krajčí rokuje so zástupcami organizácii v sektore pravidelne, o rozpočte sa diskutovalo aj na zasadnutí Odvetvovej tripartity na jeseň.

Zdravotnícke organizácie v otvorenom liste adresovanom predsedom koaličných strán apelovali na to, že podpora zdravotníctva sa musí stať absolútnou prioritou dnešných dní. Bez podpory zdravotníctva budú podľa nich pre Slovensko vážne nielen dopady pandémie, ale predovšetkým bude ohrozené jeho ďalšie fungovanie a zabezpečenie dostupnej zdravotnej starostlivosti.

Zdravotníctvo je potrebné dofinancovať

Organizácie upozorňujú na to, že systémové zmeny, ktoré majú pripravené, sa bez navýšenia financií v návrhu rozpočtu pre zdravotníctvo na rok 2021 nemajú šancu dostať do praxe. Opakujú, že nedostatočne financované zdravotníctvo nezabráni odchodu zdravotníkov do zahraničia a zo systému. Rovnako nezabezpečí zvyšovanie ani udržanie kvality a dostupnosti zdravotnej starostlivosti pre všetkých občanov.

Opakovane preto požadujú navýšenie platby za poistencov štátu minimálne na úroveň 5 percent priemernej mzdy spred dvoch rokov a dofinancovanie strát v zdravotníctve, ktoré spôsobila pandémia ochorenia COVID-19.

Pod otvorený list sa podpísali Slovenská lekárska komora, Asociácia na ochranu práv pacienta, Asociácia nemocníc Slovenska, Zväz ambulantných poskytovateľov, Asociácia súkromných lekárov, Asociácia polikliník a zdravotníckych zariadení a Asociácia dopravnej zdravotnej služby.