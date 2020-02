Šéfa úradu pre dohľad majú vybrať vo štvrtok, SaS postup ministerstva kritizuje

O predsedovi Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) by sa malo rozhodnúť vo štvrtok. Komisia by mala rozhodnúť medzi jedenástimi kandidátmi. Upozornila na to strana Sloboda a Solidarita (SaS).

Zároveň požiadala predsedu vlády Petra Pellegriniho, aby neutajoval výberové konanie kandidátov na predsedu úradu.

„Obávame sa, že Smer nájde spô ako v neverejnej súťaži presadiť „svojho” kandidáta a nie toho najlepšieho. Pritom tento úrad za vlády Smeru narobil už dosť škody a pacientom bol nápomocný len veľmi málo,” povedal člen zdravotníckeho tímu SaS Martin Barto.

Nechajte to na ďalšiu vládu, vyzýva SaS

Podľa SaS je nevyhnutné, aby úrad, ktorý ma dohliadať nad poisťovňami a poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti viedol človek maximálne odborne zdatný a čestný.

„Ak takéhoto človeka plánuje premiér navrhnúť vláde, potom nevidíme dôvod, aby bolo výberové konanie v takto kritickom čase neverejné,“ tvrdí poslankyňa NR SR za SaS a tímlíderka strany pre zdravotníctvo Janka Cigániková.

Predstavitelia strany SaS si však myslia, že výberové konanie je zvolané narýchlo. Súčasná vláda by takéto rozhodnutie nemala robiť dva týždne pred voľbami.

„Vyzývame premiéra Pellegriniho, aby nechal výber nového šéfa ÚDZS na novú vládu. V opačnom prípade sa musíme pýtať na motívy jeho konania a upodozrievať ho z typicky smeráckych nekalých praktík. Navyše aj verejnosť musí vidieť, že netransparentné výberové konania tesne pred voľbami nie sú oproti predošlému vládnutiu Smeru žiadnou zmenou a už vôbec nie zodpovednou, o akej nám Pellegrini rozpráva z billboardov,“ uzavrela Cigániková.

Ministerstvo: Proces je verejný a transparentný

Ministerstvo zdravotníctva SR tvrdenia SaS odmietlo a označilo ich za tendenčné a účelové. Pellegrini, poverený riadením rezortu zdravotníctva, vyhlásil verejnú výzvu na obsadenie pozície predsedu ÚDZS. Práve preto, aby bol proces verejný a teda maximálne transparentný.

Pozícia hlavy spomínaného úradu je podľa premiéra dôležitou funkciou. Inštitúcia zastrešuje mnohé dôležité činnosti v sektore zdravotníctva.

„Na čele úradu by mal človek, ktorý by nevzbudzoval žiadne podozrenia a sršala by z neho profesionalita a odbornosť. V prípade, že sa nájde vhodný uchádzač, Peter Pellegrini predloží vláde kandidáta na pozíciu predsedu ÚDZS s návrhom na schválenie,“ uviedla pre portál vZdravotnictve.sk hovorkyňa ministerstva Zuzana Eliášová.

S voľbami to nesúvisí

Aktuálne sa plánuje v blízkych dňoch zrealizovať výberové konanie zložené z komisie odborníkov, aby výber bol „transparentný, objektívny a politicky nenapadnuteľný“.

Ministerstvo tiež odmieta, že by výber predsedu ÚDZS súvisel s blížiacimi sa parlamentnými voľbami. „Výberové konanie s tým nijako nesúvisí. Práve naopak. Cieľom je, aby danú inštitúciu viedol človek – odborník a nie politický nominant, ktorý by mohol vzísť po voľbách,“ uviedla Eliášová.

Ako pripomenula, doteraz bol proces nastavený tak, že minister zdravotníctva navrhol vláde osobu na uvedenú pozíciu a vláda sa týmto návrhom následne zaoberala.