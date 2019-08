Tabletka so štyrmi liečivami môže znížiť počet infarktov a mŕtvic, podľa vedcov stojí len pár centov

Denné užívanie tabletky, ktorá obsahuje štyri rôzne liečivá, môže podľa štúdie o tretinu znížiť počet infarktov a mŕtvic. Tabletka obsahuje aspirín na riedenie krvi, statíny na zníženie cholesterolu a dve liečivá na zníženie krvného tlaku.

Podľa vedcov v Iráne a Veľkej Británii má tabletka obrovský prínos a stojí iba zopár centov. Informuje o tom spravodajský portál BBC.

Liek pre všetkých

Navrhujú pritom, aby v chudobnejších krajinách, kde majú lekári obmedzené možnosti vybavenia a diagnostiky, dostávali tabletu od určitého veku všetci.

Na štúdii publikovanej v časopise Lancet sa zúčastnilo približne 6800 ľudí z viac ako 100 dedín v Iráne. Polovica z nich užívala tabletku a dostali tiež rady, ako môžu zlepšiť svoj životný štýl. Druhá polovica dostala iba rady.

Po piatich rokoch zaznamenali vedci 202 vážnych kardiovaskulárnych príhod medzi 3421 ľuďmi, ktorí užívali tabletku. V skupine 3417 ľudí bez tabletky bolo takýchto príhod 301.

„V rozvojových krajinách alebo v krajinách so strednými príjmami, a takých je veľa, sme poskytli dôkazy, že je to stratégia hodná zváženia,“ povedal pre BBC Tom Marshall z britskej University of Birmingham.

Zníženie zlého cholesterolu

Štúdia ukázala, že užívanie tabletky viedlo vo veľkej miere k zníženiu zlého cholesterolu, avšak mala iba malý vplyv na krvný tlak. Užívali ju ľudia nad 50 rokov bez ohľadu na to, či mali v minulosti problémy so srdcom alebo nie.

„Vzhľadom na cenovú dostupnosť tabletky je tu značný potenciál na zlepšenie kardiovaskulárneho zdravia a prevenciu celosvetovo najčastejšej príčiny smrti,“ doplnila Nizal Sarrafzadegan z iránskej Isfahan University of Medical Sciences.

V bohatších krajinách majú lekári viac času na zistenie potrieb jednotlivých pacientov a možnosti širokého výberu z rôznych liekov. V krajinách s nižšími príjmami to tak však nemusí byť.

Koronárna choroba srdca a mŕtvica sú najčastejšie príčiny úmrtí na svete a ročne si vyžiadajú životy viac ako 15 miliónov ľudí.