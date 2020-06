V Číne objavili nový kmeň prasacej chrípky. Po pandémii Covid-19 sa obávajú ďalšej globálnej pohromy

Čínski vedci izolovali nový kmeň chrípkového vírusu, ktorý má potenciál prerásť do pandemických rozmerov a rozšíriť sa po celom svete, informuje BBC.

Nový typ vírusu prenášajú ošípané, ale zo zvierat sa dokáže preniesť aj na človeka. Podľa The Guardian sa kmeňom s novým názvom G4 infikovala časť pracovníkov, ktorí so zvieratami došli do kontaktu. Dôkazy o prenose z človeka na človeka však zatiaľ chýbajú.

Vírus môže zmutovať

Napriek tomu sa vedci obávajú, že by vírus mohol zmutovať a adaptovať sa na človeka. Potom by sa mohol šíriť podobne ako koronavírus, pretože ľudia voči novému vírusu nemajú vybudovanú kolektívnu imunitu.

Na nový druh chrípky vedci upozornili v zborníku PNAS. Geneticky vírus pochádza z kmeňa H1N1, ktorý v roku 2009 vyvolal celosvetovú pandémiu.

Silnejší ako bežná chrípka

Vírus G4 je vysoko infekčný a spôsobuje závažnejšie príznaky ako bežná sezónna chrípka. Autori štúdie preto vyzvali na dôsledné monitorovanie pracovníkov bitúnkov a fariem s chovom ošípaných.

Zároveň žiadajú o prijatie opatrení, ktoré by umožnili mať vírus pod kontrolou.

V populácii ošípaných sa G4 šíri už od roku 2016 a z krvných testov na protilátky vyplynulo, že sa ním v Číne nakazil už viac ako jeden z desiatich ľudí pracujúcich s ošípanými.