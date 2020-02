Voľby 2020: Ako chcú politické strany riešiť dlhé čakacie lehoty?

Dlhé čakacie lehoty na vyšetrenia chcú strany po voľbách riešiť rôzne. Strany SaS, Sme rodina a koalícia PS/Spolu chcú definovať nárok poistenca. Podľa KDH sú potrebné viaceré opatrenia, napríklad motivácia obyvateľov k účasti na programoch podpory zdravia a preventívnych opatreniach.

Za dostupnosť zdravotnej starostlivosti by mali podľa Dobrej voľby prevziať zodpovednosť zdravotné poisťovne. Dlhé čakacie lehoty na vyšetrenia chce ĽSNS riešiť zvýšením kompetencií obvodných lekárov. Vyplýva to z vyjadrení, ktoré strany poskytli agentúre SITA.

Garancia od zdravotnej poisťovne

Časový manažment pacienta musia podľa hnutia Sme rodina garantovať zdravotné poisťovne. Ak bude podľa hnutia pacient čakať dlhšie, než je jeho definovaný nárok, bude mať právo dať sa ošetriť dlhodobo kdekoľvek v EÚ a zdravotná poisťovňa bude povinná dlhodobú starostlivosť plne uhradiť.

Ak teda poisťovňa nebude vedieť zabezpečiť výkon zdravotníckej starostlivosti v Slovenskej republike v priemere napríklad do jedného mesiaca od objednania v žiadnom relevantnom zdravotníckom zariadení, bude povinná ponúknuť pacientovi na vlastné náklady vykonanie daného úkonu v zahraničí.

Zároveň bude podľa hnutia nákup vybraných druhov finančne náročnej zdravotnej starostlivosti povolený výhradne v zahraničí.

Funkčný objednávkový systém

Definovanie nároku poistenca by podľa SaS znamenalo, že každý poistenec by tak dostal dané vyšetrenie či výkon bezplatne na základe zdravotného poistenia, ale aj do istej doby a v danej geografickej lokalite.

„Chceme, aby zdravotné poisťovne prevzali na seba túto úlohu, a preto podmienime výber ich regulovaného zisku existenciou funkčného objednávkového systému, prostredníctvom ktorého zaistí bezplatné objednávanie na stanovený čas pre každého svojho poistenca, ktorý o takúto službu prejaví záujem,“ konštatovala pre agentúru SITA tímlíderka SaS pre zdravotníctvo Jana Cigániková.

Ako dodala, na webe vznikne portál, kde bude možné nájsť príslušného lekára v okruhu napríklad 50 km a pri jeho mene budú voľné termíny, kde sa pacient zapíše.

Obmedzenie ziskov poisťovní

Oskar Dvořák z koalície PS/Spolu konštatoval, že ak človek ochorie, je dôležité, aby nečakal o tretej ráno pred ambulanciou, nemusel cestovať na banálne vyšetrenie cez celú republiku, alebo aby nečakal rok na termíny vyšetrení. Pacienti musia podľa neho vedieť, na akú starostlivosť majú nárok, v akom čase im ju zdravotná poisťovňa poskytne a kde ju nájdu.

„Zadefinujeme výkony, na ktoré má pacient a pacientka bezplatne nárok, vrátane maximálnych čakacích lehôt, geografickej a vecnej dostupnosti na konkrétne výkony. V prípade nedodržania nároku bude musieť poisťovňa preplatiť vyšetrenie u ľubovoľného poskytovateľa, inak štát obmedzí jej zisky,“ dodal.

Viac všeobecných lekárov

Ako uviedol expert KDH na zdravotníctvo Ján Hencel, systému by mohlo pomôcť zvýšenie počtu všeobecných lekárov a zvýšené kompetencie sestier. Súčasne je podľa neho potrebné riešiť celú ambulantnú sféru až na úroveň okresov a aktívne pracovať na znižovaní počtu návštev na ambulanciách.

Ako dodal, pre Slovensko by to znamenalo pokles z približne 70 miliónov ošetrených pacientov ročne na 35, respektíve 20 miliónov návštev. Podľa KDH tiež treba rozvíjať digitalizáciu zdravotníctva a využívať systém komponentov e-zdravia. Dôležité je tiež podľa strany znížiť počet nezmyselných návštev u lekára kvôli potvrdeniam, PN-kám a predpisom.

Kompetencie pre obvodných lekárov

Zdravotná starostlivosť musí byť podľa Dobrej voľby dostupná pre každého bez rozdielu tak, ako to garantuje ústava. Zdravotné poisťovne musia podľa hovorkyne strany Martiny Šoltésovej zabezpečiť dostupnú zdravotnú starostlivosť každému svojmu poistencovi.

„A to prostredníctvom objednania poistenca na termín včas a v dostupnom mieste podľa štandardných diagnostických a liečebných postupov,“ uviedla pre agentúru SITA.

Dlhé čakacie lehoty na vyšetrenia chce ĽSNS riešiť zvýšením kompetencií obvodných lekárov a z niektorých špecialistov che urobiť obvodných lekárov podľa vzoru severských krajín. Išlo by napríklad o internistov či endokrinológov. Pacient musí podľa strany u obvodného doktora vyriešiť 80 % problémov.

Agentúra SITA oslovila k tejto téme 11 najsilnejších politických strán podľa ostatných volebných preferencií.