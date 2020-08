Zahraniční lekári by prácu na Slovensku mohli získať ľahšie, stačí pár drobných zmien v zákonoch

Zahraničným lekárom sa možno uľahčí práca na Slovensku. Zástupcovia Medzinárodnej asociácie lekárov na Slovensku (MALnS) o zmenách a nastaveniach rokovali so štátnym tajomníkom ministerstva zdravotníctva Petrom Stachurom. Dohodli sa na spolupráci pri príprave legislatívneho rámca.

Ako uviedla asociácia v tlačovej správe, návrh zákona môže byť pripravený už do konca toho roka. Na stretnutí sa podľa MALnS zástupcovia ministerstva začali zaujímať aj o riešenie problémov zahraničných pediatrov z Ukrajiny, Bieloruska a ďalších postsovietskych krajín, ktorým Slovensko ako jediné z okolitých krajín neuznáva diplomy.

Stačiť by mali drobné úpravy zákonov

Podľa asociácie stačí spraviť drobné zmeny troch zákonov, aby sa výrazne zlepšilo postavenie zahraničných lekárov či zdravotných sestier a aby z ich príchodu mohol profitovať slovenský systém, ktorý už teraz trpí výrazným nedostatkom personálu.

Asociácia by odporúčala zaviesť dočasnú stáž ako spôsob zoznámenia sa so slovenským zdravotníckym systémom a nie ako formu zamestnania lekára pred odbornou skúškou.

Asociácia navrhuje národné vízum

Predseda MALnS Manuchekhr Burkhanov je tiež presvedčený, že ak by mal zahraničný lekár možnosť vykonávať stáž už počas svojej odbornej prípravy, výrazne by mu to pomohlo pri skúškach.

Asociácia tiež navrhuje udelenie národného víza, trvanie na prechodnom pobyte je podľa jej zástupcov zbytočné.

„Bolo by to rýchlejšie, rozhodnutie trvá iba 30 dní, ide o menej nákladný a byrokratický proces. Nie je to iba náš výmysel, takto to funguje aj v okolitých krajinách – v Česku či Poľsku,“ dodala Alona Kurotová, ktorá sa v asociácii venuje imigračným otázkam.