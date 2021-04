Zdraví tínedžeri dostali termín očkovania skôr ako iní. NCZI a ministerstvo vysvetľujú, ako je to s "predbiehaním" seniorov

Od štvrtka sa na Slovensku môžu prihlasovať na očkovanie proti ochoreniu COVID-19 všetci ľudia starší ako 16 rokov. Sociálne siete zaplavili správy o tom, že v niektorých okresoch dostali tínedžeri termín na očkovanie skôr ako starší ľudia, ktorí sa prihlásili ešte pred nimi.

Na svojom facebookovom profile to komentovali aj analytici z projektu Dáta bez pátosu. Píšu, že nedáva zmysel, aby systém vybral ľudí, ktorí sú na spodnej hrane spektra a sú tínedžeri a nevybral dvadsaťročných.

Iba, že by ten systém pozeral nie na vek, ale na rodné číslo, dodávajú. „Ak sme netrafili do čierneho, tak berieme späť a tento post vymažeme. Berte to prosím pán Suja na Národnom centre zdravotníckych informácií ako možné vysvetlenie,“ doplnili.

Hovorkyňa Národného centra zdravotníckych informácií Veronika Bauch odmieta, že by došlo k nejakým chybám v systéme. Podľa toho, čo povedala pre portál vZdravotníctve.sk vyplýva, že generovanie termínov na očkovanie ovplyvňujú tri faktory: vek, typ vakcíny pre danú vekovú kategóriu a miesto očkovania.

Tínedžer seniora nepredbehne

Vakcínou Pfizer/BioNTech sa na Slovensku môžu očkovať ľudia od 60 rokov, ale aj 16 a 17-roční tínedžeri. Pre vekovú kategóriu 18 až 59 rokov je určená vakcína AstraZeneca.

V tejto chvíli sa môžu ísť očkovať tínedžeri tam, kde už sú ľudia starší ako 60 rokov zaočkovaní. „Pre vekovú kategóriu 16 a 17 rokov je vhodná vakcína od spoločností Pfizer/BioNTech, preto dostávajú títo mladí ľudia pozvanie na očkovanie v okresoch, ktoré si sami vybrali a v ktorých už záujemcovia vo veku od 60 rokov zaočkovaní sú,“ uviedla.

To znamená, že ak napríklad v Bardejove už všetci ľudia nad 60 rokov, ktorí sa chceli dať zaočkovať vakcínou Pfizer, látku aj dostali, môžu tam dostať termíny záujemcovia vo veku 16 a 17 rokov. Znamená to, že v danom okrese už nikoho „nepredbiehajú“.

Ak by sa však v tomto okrese chceli dať zaočkovať ľudia starší ako 60 rokov z iného okresu, žiaden tínedžer ich tam nepredbehne a rovnako si počká na voľné miesto.

Ako hovorkyňa dodala, 16 a 17-roční dostali termíny aj napríklad v Bratislave, keďže v hlavnom meste je na „čakačke“ najmenej ľudí v kategórii 60+.

Klinické štúdie

Hovorkyňa Ministerstva zdravotníctva Zuzana Eliášová pre portál vZdravotníctve.sk uviedla, na Slovensku sa prioritne očkuje na základe veku. Ak sa dostali mladší ľudia niekde na rad skôr, mohlo to byť podľa nej z dôvodu vyťaženosti daného centra a cieľovej skupiny, ktorá sa doň na očkovanie hlási.

„Preto sa v niektorých prípadoch môžu dostať na rad skôr mladší v porovnaní s iným vakcinačným centrom, kde je vzorka prihlasovaných z hľadiska veku iná,“ doplnila.

Ako ďalší dôvod udáva, že pri vakcíne Pfizer prebehli klinické štúdie aj u vekovej kategórie do 18 rokov. „Bezpečnosť pacienta je pre nás prioritou, preto aj to mohol byť rozmer, prečo sa niektorí mladší mohli dostať na rad skôr, nakoľko mohlo byť v konkrétnom vakcinačnom centre viac vakcín od tejto spoločnosti ako staršia cieľová skupina, pre ktorú je určená,“ uviedla.

Dodala tiež, že cieľom je vytvoriť čo najskôr kolektívnu imunitu a zaočkovanie každej osoby sa počíta. Kolektívna imunita na Slovensku sa podľa jej vyjadrenia dosiahne vtedy, ak bude zaočkovaných minimálne 3,3 milióna ľudí. V súčasnosti je to 1 062 545 ľudí.

Výber vakcíny

Ministerstvo zdravotníctva stále dodržiava stanovenú štruktúru očkovania jednotlivými vakcínami a v tejto chvíli ju neplánuje meniť.

V súčasnosti si teda nemôžeme vyberať, akú vakcínu si necháme vpichnúť do svalu. Podľa hovorkyne zatiaľ nie je známe, kedy si budeme môcť vakcínu, akou sa dáme zaočkovať, aj vybrať. O zmenách však budú v predstihu informovať.

Do konca mája má na Slovensko prísť viac ako milión vakcín od konzorcia Pfizer/BioNTech. Rezort zdravotníctva očakáva do konca budúceho mesiaca 1 047 150 dávok tejto vakcíny.

Slovensko by však okrem toho malo dostať budúci mesiac aj 200-tisíc dávok AstraZenecy, 159 200 dávok Moderny a 46 500 dávok vakcíny od Johnson & Johnson.

Vakcína od spoločnosti Moderna je určená primárne pre ľudí nad 60 rokov a Johnson & Johnson pre vekovú kategóriu 18 rokov a viac.