Žiadna nemocnica nebola podľa Zelníka zásadne zrekonštruovaná, ministerstvo nesúhlasí

Zásadným spôsobom nebola zrekonštruovaná žiadna nemocnica. Pre agentúru SITA to uviedol šéf Výboru NR SR pre zdravotníctvo Štefan Zelník (SNS).

Rekonštrukcie sa podľa neho nezrealizovali napriek tomu, že mnohé už nevyhovujú platným normám a súčasným požiadavkám. Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR v reakcii uviedlo, že rekonštrukcie a modernizácie sa realizujú vo všetkých univerzitných a fakultných nemocniciach.

Štát za 25 rokov postavil len jednu nemocnicu

„Štát za viac než 25 rokov postavil len jednu nemocnicu, a to Nemocnicu ministerstva vnútra,“ pripomenul predseda zdravotníckeho výboru.

„Nielen Bratislava, ale celé Slovensko potrebuje modernú nemocnicu minimálne s 1100 lôžkami, ktorá bude zabezpečovať diagnostiku a liečbu pacientov a taktiež pregraduálnu výučbu medikov a postgraduálnu výučbu lekárov. Projekt dostavby Rázsoch mohol byť z môjho pohľadu už dávno zrealizovaný,“ dodal.

Od ministerstva mali dostať 53 miliónov eur

Ministerstvo zdravotníctva SR v reakcii uviedlo, že rekonštrukcie a modernizácie sa realizujú vo všetkých univerzitných a fakultných nemocniciach. „Pre rozpočtový rok 2019 bol zákonom o štátnom rozpočte schválený limit kapitálových výdavkov zo štátneho rozpočtu pre kapitolu Ministerstva zdravotníctva SR vo výške 100 mil. eur,“ pripomenulo MZ.

Rezort uvoľňuje jednotlivým zdravotníckym zariadeniam v pôsobnosti MZ SR balík kapitálových výdavkov zo štátneho rozpočtu MZ SR v roku 2019 a zostávajúcej časti roku 2018.

„K 31. máju 2019 bol z uvedeného balíka zatiaľ uvoľnený objem finančných prostriedkov vo výške 53 605 578,76 eur,“ informovalo ministerstvo.

Nemocnice môžu čerpať financie z eurofondov

Ako ďalej uviedlo MZ, nemocnice na celom území Slovenska majú možnosť čerpať peniaze na rekonštrukciu a modernizáciu z eurofondov.

V rámci Integrovaného regionálneho operačného programu v programovom období 2014 až 2020 bolo doposiaľ v rámci špecifického cieľa „Modernizovať infraštruktúru ústavných zariadení poskytujúcich akútnu zdravotnú starostlivosť, za účelom zvýšenia ich produktivity a efektívnosti“ podporených 28 nemocníc v sume nenávratného finančného príspevku takmer 187 mil. eur.

Realizácia týchto projektov sa začala v roku 2018, výsledky týchto investícií možno podľa rezortu očakávať už na prelome rokov 2019 a 2020. Predmetom podpory sú podľa ministerstva okrem technologických investícií do modernizácie vybavenia nemocníc aj stavebné práce a rekonštrukcia či modernizácia stavieb a stavebné úpravy.

Nakúpili nové CT prístroje aj RTG

Ministerstvo tiež informovalo, že v tomto roku je vyčlenených 100 miliónov eur z kapitálových výdavkov, ktoré zdravotnícke zariadenia môžu investovať do zlepšovania stavu budov, resp. modernizácie a nákupu nových technológií.

„Za najväčšiu nemocnicu na Slovensku, Univerzitnú nemocnicu Bratislava, možno stručne uviesť, že za posledné dva roky tu došlo k masívnej obnove prístrojovej techniky, modernizácii a rekonštrukcii budov. Za posledný rok bolo do UNB investovaných 15 miliónov eur do rekonštrukcie, rovnaká suma do prístrojového vybavenia. Z kapitálových výdavkov bolo zakúpených takmer 90 kusov monitorov vitálnych funkcií, 3 220 kusov počítačov, 3 nové CT prístroje, RTG a C ramená. Bola komplexne zrekonštruovaná gynekologicko-pôrodnícka klinika v Ružinove, novorodenecké oddelenie na Kramároch, KOS v Ružinove a CPO na Kramároch, v Ružinove a v Petržalke,“ uviedlo MZ.

Podľa rezortu sa v nemocnici vymenil takmer celý lôžkový fond. Aktuálne sa rekonštruujú výťahy, realizuje sa komplexná rekonštrukcia Kliniky úrazovej chirurgie na Kramároch, obnovujú sa ARO a JIS oddelenia a postupne sa vymieňajú okná na všetkých budovách nemocnice.