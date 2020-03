Žiadosť o ošetrovné netreba podať okamžite po vyhlásení karantény

Sociálna poisťovňa vo štvrtok kapacitne rozšírila mailové brány pobočiek, ktorými možno elektronickým spôsobom požiadať o ošetrovné.

„Nové e-mailové adresy pre každú pobočku majú nasledujúci tvar – napríklad pre pobočku Banská Bystrica ide o adresu v tvare KoronaBB@socpoist.sk. Každá pobočka má teda od štvrtka dve mailové adresy, na ktoré možno žiadosti o ošetrovné posielať,“ informoval hovorca poisťovne Peter Višváder.

Nárok na ošetrovné vybavíte aj spätne

Poistenci sa podľa hovorcu nemusia obávať toho, že by im poisťovňa dávku nepriznala, ak sa hneď v piatok po vyhlásení karantény do pobočky telefonicky nedovolajú alebo nepošlú žiadosť o ošetrovné. „Rodičia si v súvislosti s koronavírusom môžu nárok na ošetrovné uplatniť aj spätne,“ tvrdí Višváder.

Podľa neho nie je potrebné, aby poistenec podal žiadosť o ošetrovné v ten istý deň, ako bola škôlka alebo škola uzavretá. Môžu tak urobiť aj v nasledujúcich dňoch, či týždňoch. Premlčacia doba na uplatnenie nároku na ošetrovné je tri roky odo dňa, za ktorý dávka patrila.

Dávky sa riadne vyplácajú všetkým

Sociálna poisťovňa tvrdí, že dávky sa riadne vyplácajú všetkým, ktorí na to spĺňajú zákonné podmienky vždy nasledujúci kalendárny mesiac za predchádzajúci kalendárny mesiac. „Znamená to, že napríklad žiadosť o dávku ošetrovné podaná teraz v marci bude vyplatená najskôr v aprílovom výplatnom termíne pobočky,“ dodal.

Poisťovňa tiež upozornila na to, že prijatie žiadostí o ošetrovné rodičom nepotvrdzuje. „Stačí, ak ich odošlú v mailovej podobe (po vyplnení formulára na stránke www.socpoist.sk) a pošlú na adresu pobočky. Sociálna poisťovňa žiadosť prijme, overí si uzatvorenie daného školského/predškolského zariadenia a sama začne konanie o ošetrovnom,“ informoval hovorca poisťovne.

Toto platí v prípade detí do dovŕšenia 11 roku veku (10 rokov + 364 dní). Od 11 rokov veku dieťaťa treba k žiadosti o ošetrovné aj potvrdenie pediatra, ktoré on pošle priamo do Sociálnej poisťovne.

Po ukončení konania od dávke dostane každý žiadateľ rozhodnutie, ktorým mu bola dávka priznaná. Na toto rozhodnutie má Sociálna poisťovňa maximálnu zákonnú lehotu 60 dní od dňa podania.