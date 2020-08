Zoznam rizikových krajín sa rozšíri, Slováci by si nemali plánovať septembrové dovolenky

Aktualizované 26. augusta o 12:15

Na september by si Slováci nemali plánovať dovolenky do štandardných turistických destinácií. Na tlačovom brífingu pred rokovaním vlády to povedal minister zdravotníctva Marek Krajčí.

Ako uviedol, zoznam rizikových krajín sa rozšíri, do červených sa dostanú aj destinácie, ktoré mali doteraz zelenú farbu. Šéf rezortu doplnil, že situácia je najmä v Chorvátsku v súčasnej dobe veľmi kritická.

Nové testovacie miesta

Vzhľadom na to, že niektoré krajiny prejdú do rizikových a budú z nich pravdepodobne prichádzať aj dovolenkári, je podľa ministra potrebné posilniť testovacie kapacity. Vytvoria sa nové odberné miesta, ktoré by mali byť vysoko-kapacitné.

Rokovania sú podľa Krajčího viacmenej finalizované práve so súkromnými laboratóriami. Od 2. septembra by tak mohli byť k dispozícii veľkokapacitné odberné miesta v Bratislave, rezort však rokuje aj o ďalších mestách.

Každý desiaty nakazený môže byť superšíriteľ

Podľa Krajčího predstavujú veľký problém najmä superšíritelia vírusu s rizikovým správaním, ktorí dostatočne nedodržiavajú preventívne opatrenia. Medzi infikovanými môže byť až 10 percent superšíriteľov, odhadol.

Dohľadať všetky potenciálne infikované osoby je však podľa Krajčího komplikované, komunitné šírenie vírusu však zatiaľ vylúčil.

„Ľudia, ktorých len ľahko škrabe v krku, by vôbec nemali chodiť na verejnosť a už vôbec nie bez rúšok,“ povedal minister.

Štát do kontroly zapojí aj silové zložky

Dodržiavanie zavedených opatrení budú kontrolovať aj silové zložky štátu. Minister upozornil, že Slovensko je v kritickej situácii a bude na zodpovednosti jednotlivcov, ako sa k nej postavia.

„Prichádza čas na to, že požiadame silové zložky štátu, aby nám pomáhali monitorovať dodržiavanie opatrení, ktoré sú nastavené v našej krajine,“ povedal.

Pôjde najmä o políciu, možno však požiada o súčinnosť aj armádu. Podľa šéfa rezortu zdravotníctva je totiž neprípustné, aby ľudia chodili bez rúšok v mestskej hromadnej doprave, do obchodov, klubov alebo uzavretých miestností, kde je vysoká koncentrácia ľudí.