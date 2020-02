Zamestnávatelia hodnotili programy politických strán, kritiku „schytal“ Smer, kotlebovci aj Kollár

Programy politických strán prinášajú podľa Republikovej únie zamestnávateľov (RÚZ) kvalitné návrhy, ale aj povrchné riešenia, sú medzi nimi príjemné prekvapenia aj sklamania.

Kvalitné recepty pre podnikateľov

„Sociálne istoty, či ideologické súboje často vytlačili z programov mnohých politických strán konkrétne riešenia pre podnikateľské prostredie. Stále však možno nájsť dostatok programových návrhov, ktoré zamestnávateľom ponúkajú kvalitné recepty na odstránenie bariér podnikania,“ konštatujú v rámci hodnotenia programov politických strán zamestnávatelia. Z hľadiska RÚZ pritom dochádza k najvýznamnejšiemu prieniku s jej prioritami v dokumentoch strany SaS.

Program liberálov prináša podľa zamestnávateľov detailne rozpracované problémy podnikateľského prostredia s návrhmi na ich konkrétne riešenia. Oceňujú, že strana nehovorí o opatreniach v prospech podnikateľského prostredia len v časti venovanej daniam, či zníženiu byrokracie, ale zlepšenie situácie podnikateľov akcentuje v každej časti programu vrátane programov pre životné prostredie, či školstvo.

„Výrazným plusom je aj komplexnosť programu, ktorého jednotlivé návrhy fungujú synergicky. Strana však má aj slabšie stránky, napríklad v programe pre podporu vedy a aplikovaného výskumu,“ dopĺňa RÚZ.

Na zamestnávateľov nezabudli ani napríklad v KDH, ktoré ponúka komplexný návod na riešenia v sektore energetiky, či v OĽaNO, ktoré pripravilo komplexný program pre vedu a výskum.

„Program strán ako PS/Spolu, Za ľudí, či Dobrá voľba prináša tiež niekoľko pozitívnych riešení. Niektoré z návrhov v ich programoch však vyzerajú nedokončene, prípadne im chýba komplexnosť a vyvolávali by protichodné javy,“ poukazuje RÚZ.

Napríklad PS/Spolu deklaruje rušenie osobitných odvodov, na strane druhej presadzuje digitálnu daň, či uhlíkovú daň. Nahradenie vyššieho zdanenia jedného sektora zdanením iného sektora podľa podnikateľov neprinesie očakávané efekty.

Sklamania a „nášľapné míny“

Zamestnávatelia kritizujú absenciu riešení pre podnikateľské prostredie u strán s veľkou podporou obyvateľstva. „Ide hlavne o Smer a ĽSNS. Hlavná vládna strana ponúka ako politický program tri vety, z ktorých sa ani jedna nedotýka podnikateľského prostredia. V prípade ĽSNS strana predstavila desať bodový všeobecný program,“ upozorňuje RÚZ.

Z hľadiska zamestnávateľov sú určitým sklamaním aj programy strán Most-Híd, či MKS. Obe strany sa totiž priveľmi sústredia na kultúrnu, či vzdelávaciu politiku s ohľadom na potreby menšín a zabúdajú na potrebu zlepšenia podnikateľského prostredia, ktoré je nevyhnutné aj pre rozvoj regiónov s početným zastúpením menšín.

V programoch strán pritom podnikatelia identifikovali aj niekoľko „nášľapných mín“, ktoré by v prípade realizácie vážne ohrozili slovenské hospodárstvo.

„Obsahujú ich hlavne programy strán, ktoré sa skúšajú profilovať pro – podnikateľsky, no v skutočnosti by ich opatrenia podnikateľom veľmi nepomohli. Ide napríklad o hnutie Sme Rodina, ktorého program by vážne ohrozoval udržateľnosť verejných financií a vytvoril tlak na zvyšovanie daňovo-odvodového zaťaženia. V oblasti návrhov na prepájanie školstva s podnikateľským prostredím však urobil autor programu strany Borisa Kollára dobrú prácu,“ uzatvára hodnotenie RÚZ.

Zamestnávatelia celkovo hodnotili programy 13 politických strán, ktoré majú šancu dostať sa do Národnej rady SR. Programy boli posúdené podľa toho, ako reflektujú na základné problémy podnikateľského prostredia a ako veľmi sú v súlade s prioritami RÚZ.

Medzi ne patrí napríklad zlepšenie daňového a odvodového systému, vyššia vymožiteľnosť práva, skvalitnenie legislatívneho procesu, ale aj vyššia podpora vedy a výskumu, ekologických inovácií, či zlepšenie hospodárenia s európskymi zdrojmi.