Týždeň očami Pavla Urbana: Testovali sme sa a Matovič si zatiaľ vydýchol. Kováčik ide do väzby

Pilotné testovanie na COVID-19 prebehlo úspešne. Správy z niektorých oravských okresov a Bardejova hovoria, že napriek začiatočným chybičkám možno celkovo akciu hodnotiť ako úspešnú. Premiér Igor Matovič si vydýchol. Okrem neho aj Slováci, ktorí roky čakajú, kým spravodlivosť dosiahne aj na najvyšších funkcionárov. Do väzby ide špeciálny prokurátor Dušan Kováčik a tak to vyzerá, že podobne ako v iných krajinách, polícia a prokuratúra začínajú konať bez ohľadu na to, o koho ide.

Napriek značnej skepse testovanie sa vydarilo

Počas uplynulého víkendu sme boli svedkami generálnej skúšky celoplošného testovania na prítomnosť vírusu COVID-19. Aj keď sa teraz testovalo len niečo viac ako 150-tisíc občanov, možno hovoriť o dobre zvládnutej akcii.

Premiér celú akciu zhodnotil ako vydarenú a je presvedčený, že aj o týždeň to pôjde podobne. Samozrejme, nebude to ľahké, lebo do radov by sa malo postaviť viac ako 4 milióny obyvateľov z celého Slovenska. Koordinovať prácu v štyroch okresoch je predsa len oveľa ľahšie ako v 79-ich. Bude to náročná práca, ale všetci si veria.

Prekvapila odozva občanov

Pilotné testovanie ukázalo, že občania vedia racionálne uvažovať, keď ide o spoločnú vec. Neprekážalo im, že museli stáť v rade aj dve-tri hodiny, len aby sa presvedčili, ako sú na tom. Odozvu takmer 90 percent občanov som osobne neočakával.

Zvíťazil možno aj strach o najbližších, lebo kto by už chcel, aby to bol práve on, kto zapríčiní pohromu v rodine. Prispeli k tomu aj denné správy o enormnom náraste počtu nakazených koronavírusom práve v okresoch, kde testovanie prebiehalo.

Verím, že aj obyvatelia ostatných okresov o týždeň pochopia význam celej akcie a testovanie nebude o dôvere k Matovičovi, ale o tom, aby sa každý presvedčil, či mu niečo nehrozí. Premiér sa s poklesom popularity asi už zmieril, tentoraz chce akciu, ktorú vymyslel, dotiahnuť do úspešného konca.

Kováčik je vo väzbe. Kto bude ďalší, kto sa začal triasť?

Verme, že aj Slovensko sa zaradí medzi krajiny, kde vládne spravodlivosť bez ohľadu na to, o koho ide. Po správach zo Slovinska, Chorvátska, Rumunska, kde premiéri a ministri šli do basy, sa možno aj na Slovensku začalo konať podľa obľúbeného výroku politikov: „Padni komu padni.“ Svoje konanie najnovšie bude vysvetľovať špeciálny prokurátor Dušan Kováčik.

Už dlho bolo jeho meno spochybňované. Hovorilo sa, že kryje chrbát niektorým vplyvným ľuďom zo Smeru-SD a jeho rozhodnutia, alebo aj nečinnosť, často prekvapovali verejnosť. Kováčik sa svojho postu držal zubami a nechtami, nakoniec musel v putách poputovať do cely predbežného zadržania. Špecializovaný trestný súd rozhodol, že Dušan Kováčik ide do väzby.

Sudkyňa, ktorá rozhodovala o väzbe, bola možno toho názoru, že aj pre samého Kováčika bude bezpečnejšie, ak v nej zostane, lebo určite toho veľa vie. Podľa informácií, ktoré prenikli na verejnosť, služby neposkytoval iba politikom, ale aj niektorým ľuďom z podsvetia a tí vedia byť nebezpeční.

Verme, že zatknutie Kováčika je len začiatkom. Otázne je, či začne rozprávať. Určite viacerí prominenti začali uvažovať, ako ďalej. Či je pre nich bezpečné zostať v krajine a skončiť ako špeciálny prokurátor, alebo si nájsť lepšie miesto pre život. V tom druhom prípade by pre ostatných občanov bolo práve Slovensko lepším miestom pre ich život.

