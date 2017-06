Aktualizované: Fico, Danko a Bugár sa vyjadrili k výsledkom volieb vo Veľkej Británii

aktualizované 9. júna o 12:58

BRATISLAVA 9. júna (WebNoviny.sk) – Zostavovanie vládnych štruktúr po predčasných voľbách vo Veľkej Británii nebude až také jednoduché. Treba však zablahoželať víťazovi volieb – Konzervatívnej strane, ale aj labouristom, ktorí získali „o slušný počet mandátov viac“.

Zostavovanie vlády nebude jednoduché

Na výsledky predčasných volieb vo Veľkej Británii tak reagoval slovenský premiér Robert Fico. Ako dodal, on si najmä želá, aby sa solídne dokončili rokovania o brexite a zároveň, aby EÚ27 ostala pohromade. Zopakoval, že vystúpiť z Únie sa nesmie nikomu oplatiť, bol by to totiž ten najhorší signál iným krajinám.

„Rešpektujem, čo sa udialo. Treba zablahoželať víťazovi – Konzervatívnej strane. V rámci rodiny socialistických a ľavicových strán je Labouristická strana, ktorá získala o slušný počet mandátov viac, treba aj im zablahoželať, aj keď nie sú celkovým víťazom,“ povedal Fico s tým, že nikdy nemal potrebu veľmi komentovať rozhodnutie ľudí.

Dodal ale, že podľa predbežných výsledkov nebude zostavovanie vlády až také jednoduché, keďže konzervatívcom chýba v parlamente väčšina.

„Ja si najmä želám, aby sme solídne dokončili ich rozhodnutie odísť z Európskej únie. Želám si ako predstaviteľ členskej krajiny Európskej únie, aby dvadsaťsedmička ostala pohromade a vytvorila Veľkej Británii protiváhu. Bolo by nebezpečné, ak by výsledkom bolo to, že Veľká Británia odíde posilnená, silnejšia ako Európska únia. Bol by to ten najhorší príklad, nesmie sa oplatiť vystúpiť z Európskej únie a v tomto duchu budeme aj rokovať,“ dodal premiér.

Predčasné voľby skôr prinášajú nestabilitu

Opäť sa ukázalo, že predčasné voľby málokedy prinesú riešenie situácie, skôr prinášajú väčšiu nestabilitu. Myslí si to predseda koaličnej strany Most-Híd Béla Bugár.

“Voliči Spojeného kráľovstva politickú špičku krajiny postavili pred neľahkú úlohu. Výsledky predčasných parlamentných volieb odštartovali politický boj, ktorého výsledok ovplyvní aj priebeh rokovaní medzi Veľkou Britániou a Európskou úniou o brexite. Dúfam, že si premiérka Theresa Mayová po vyhodnotení novej politickej situácie zvolí najlepšiu možnosť pre udržanie stability krajiny,” uviedol Bugár pre agentúru SITA.

Vydrží konštruktívna atmosféra?

Predseda SNS a parlamentu Andrej Danko rešpektuje výsledky volieb. Podpredseda SNS a poslanec NR SR Jaroslav Paška tvrdí, že je otázkou, či konštruktívna atmosféra vydrží, aj keď si zmluvné strany začnú vyčísľovať svoje nároky zo vzájomných zmlúv a spoločného hospodárenia počas uplynulých rokov.

“Európa príde o významné finančné prostriedky, ktorými Británia prispievala do rozpočtu EÚ, príde o hospodársky a politický vplyv v mnohých štátoch sveta, a samozrejme, príde aj o významný obranný potenciál,” povedal. Podľa neho vývoj situácie sa nedá presne predvídať.

“V každom prípade sa však Británia po odchode z EÚ stane prirodzeným lídrom tých európskych štátov, ktoré nevidia svoju budúcnosť v Kalergiho projekte bruselskej ríše. Británia sa teda nezbavuje len nadvlády Bruselu, ale získava aj príležitosť položiť so Švajčiarmi, Nórmi, Islanďanmi či inými odídencami z EÚ základ slobodnejšieho a férovejšieho modelu súžitia európskych národov. Preto je dnes toľká nervozita v Bruseli,” dodal.