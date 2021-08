Bieloruská atlétka Cimanovská nebude štartovať na olympiáde v Tokiu, jej žiadosť zamietol Športový arbitrážny súd

Bieloruská šprintérka Kristina Cimanovská po úsilí o bezpečné opustenie olympijských hier v japonskom Tokiu chcela prostredníctvom Športového arbitrážneho súdu (CAS) získať právo štartovať na Hrách XXXII. olympiády.

Predstavitelia bieloruskej výpravy totiž stiahli 24-ročnú športovkyňu zo súťaží a proti jej vôli ju chceli deportovať domov do Bieloruska. Ako uviedol národný olympijský výbor, Cimanovskú sa rozhodli stiahnuť z OH na základe odporúčaní lekárov týkajúcich sa jej emocionálneho a psychického stavu.

Prípad nepodložila dôkazmi

CAS v utorok uviedol, že v nedeľu odmietol žiadosť Cimanovskej o možnosť štartovať v pondelňajších súťažiach na 200 m, keďže športovkyňa podľa súdu „nebola schopná podložiť svoj prípad dôkazmi“.

Atlétka sa v Tokiu mala predstaviť na 200 m, napokon štartovala v štafete na 4 x 400 m. Podľa zahraničných médií sa však Cimanovská pohádala s reprezentačným trénerom, ktorý ju bez jej vedomia nahlásil do uvedenej štafety, čo sa športovkyni nepáčilo.

Manželovi sa podarilo opustiť Bielorusko

Návratu do Bieloruska sa údajne bránila, pretože sa bála, že by ju po príchode do vlasti poslali do pracovného tábora. Prostredníctvom videa na sociálnych sieťach uviedla, že na ňu predstavitelia bieloruského tímu tlačili a pod nátlakom sa ju snažili dostať z Japonska, preto sa rozhodla obrátiť na Medzinárodný olympijský výbor (MOV).

Na tokijskom medzinárodnom letisku Haneda sa jej podarilo privolať príslušníkov japonskej polície a vďaka nim napokon nenastúpila na let do Istanbulu. Noc na pondelok strávila v letiskovom hoteli a v pondelok zamierila na poľské veľvyslanectvo, kde jej udelili humanitárne vízum pre vstup do krajiny. Manželovi športovkyne sa už podarilo opustiť Bielorusko. Do Varšavy by Cimanovská mala odletieť v stredu 4. augusta.