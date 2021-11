Stačí pre bežnú domácnosť mraznička na 50 litrov?

Chodiť každý deň do obchodu by bolo nielen neekonomické, ale aj únavné a časovo náročné. Týždňové zásoby potravín musíme preto starostlivo uskladniť, v rámci čoho v domácnosti oceníte aj mrazničku. Ako si správne vybrať? Inšpirujte sa.

Je priateľom pre hladné a smädné. Verným pomocníkom. Moderným a štýlovo vyváženým šperkom v domácnosti. Požieračom energie aj zdrojom nevídaných slastí. Kto? No predsa – mraznička. Už dávno neplatí, že chladnička či mraznička je len biela škatuľa, do ktorej sa schovávajú potraviny. Dnešné mrazničky toho vedia oveľa viac a okrem domácnosti ich môžete využívať aj v práci, na cestách alebo pri podnikaní.

Zamrazujte s rozvahou

Základné otázky tesne pred nákupom

koľko priestoru je v kuchyni k dispozícii

aká početná je vaša domácnosť a ako často nakupujete

či chcete mrazničku samostatne stojacu alebo v kombinácii s chladničkou,

na aký účel bude mraznička využívaná a akými doplnkami a funkciami by mala byť vybavená

koľko a akých zásob do nej hodláte uložiť

dôležitosť povrchového prevedenia v kontexte priestoru, v ktorom bude mraznička inštalovaná (napr. dôraz na konkrétne farby, tvar madiel a ich umiestnenia)

či chcete návštevníkov kuchyne iba nakŕmiť a napojiť, alebo zároveň aj ohromiť ďalšími vychytávkami

aká cena za nákup mrazničky vrátane doplnkov je pre vás prijateľná a aké budú náklady na prevádzku

Umiestnenie Mrazničku možno do domácnosti zaobstarať buď ako voľne stojacu alebo zabudovateľnú.

Voľne stojaca mraznička je určená do domácností, ale aj do nebytových priestorov. Môže byť dobrým riešením pre situácie, keď existujúcu kuchyňu iba dovybavujete, keď nie je v kuchyni dostatok miesta pre vstavaný spotrebič alebo je umiestnenie spotrebiča len provizórne. Výhodou voľne stojacej mrazničky je ľahká manipulácia. Pri umiestnení je potrebné počítať s niekoľkými centimetrami navyše okolo spotrebiča, kvôli správnej cirkulácii vzduchu. Nevýhodou môže byť dizajnová roztrieštenosť kuchyne, v niektorých prípadoch aj oddelenie miesta skladovania od miesta spracovania potravín.

Aká chladnička s mrazničkou sa hodí do rodiny?

Jedným zo zástupcov voľne stojacich mrazničiek sú aj mini mrazničky. Ide o malé a lacné mrazničky vhodné napríklad pre študentov, na chalupu alebo ako príručná prvá pomoc pri horúcich dňoch do práce. Možno ich ľahko prenášať a ich prevádzka veľa nestojí. Dvierka idú na niektorých modeloch prehodiť na druhú stranu. Užívateľ sa ale musí pripraviť na menší objem. Hoci sú miniatúrnych rozmerov, aj tieto mrazničky bývajú vybavené vyberateľným roštom alebo napríklad zásobníkom ľadu.

Vstavané mrazničky sú častou voľbou pri rekonštrukcii alebo zariaďovaní kuchyne na mieru. O ich kúpe je vhodné uvažovať predovšetkým v prípade, že aj ostatné kuchynské spotrebiče sú zabudované. Ich inštalácia je oproti voľne stojacim mrazničkám náročnejšia. Treba premyslieť, aké miesto bude mrazničke medzi skrinkami určené a ako bude včlenená do celej zostavy. Nevýhodou vstavaného spotrebiča je fakt, že s ním nie je možné dodatočne manipulovať. Moderným interiérom vstavané mrazničky alebo chladničky s mrazničkou vyložene pristanú.

Konštrukcia Podľa konštrukcie delíme mrazničky na:

truhlicové (pultové) s horným otváraním

skriňové (šuplíkové) s klasickým predným otváraním

mrazničky sú vyrábané aj v kombinácii s chladničkou

Truhlicové pultové mrazničky Majú väčšie rozmery aj objem a sú určené do domácností s ambicióznejším priestorovým riešením, do skladov, reštaurácií, jedální a iných nebytových priestorov. Oplatia sa pri ukladaní väčšieho množstva potravín. Ľahko sa do nich schová aj zabíjačka alebo sezónna zásoba spracovaného ovocia a zeleniny. Majú väčšinou nižšiu spotrebu energie a výborné izolačné schopnosti. Pri výpadku prúdu uchovajú potraviny v zmrazenom stave až po niekoľko dní. Čistý využiteľný objem pultovej mrazničky je odporúčaný v pomere 40 litrov objemu / osobu. Ich cena sa pohybuje v rozmedzí 200 – 1 500 €.

Šuplíkové mrazničky Vyzerajú v podstate ako veľká chladnička. Ideálne sa uplatnia pri uložení štandardnej krátkodobej zásoby potravín. Zaberú menej miesta ako pultové mrazničky, oproti ktorým však majú menší objem a vyššiu cenu. Sú určené na každodenné využitie a väčšinou ich nájdeme priamo v kuchyni. Vnútorný priestor majú prehľadne usporiadaný do jednotlivých výsuvných alebo výklopných zásuviek – šuplíkov. Tie sú väčšinou označené piktogramami, aby bolo užívateľovi hneď jasné, kam má siahnuť.Menší objem mrazničky je určite vyvážený ľahkou dostupnosťou a samotným usporiadaním potravín, napr. podľa pravidla mäso zvlášť, zelenina zvlášť, ovocie samostatne. Čistý využiteľný objem mrazničky je odporúčaný v pomere 25 litrov objemu / osobu. Ich cena sa pohybuje v rozmedzí 300 – 1 500 €.

Kombinovaná chladnička s mrazničkou Patrí k najčastejším voľbám väčšiny domácností. Spájajú sa v nej hneď dve dôležité funkcie – jednou z nich je potraviny schladiť a udržať ich tak dlhšie čerstvé, druhou je potraviny zmraziť a zaistiť tým ich dlhodobé uchovanie. Chladničky s mrazničkou sa ďalej delia podľa toho, či sú vybavené jednými dverami (chladnička s menším mraziacim priestorom) alebo dvojdverové (chladničky s väčším mraziacim priestorom). Užívanie dvojdverových kombinácií stavia spotrebiteľa pred otázku, či chce mať mrazničku umiestnenú nad alebo pod chladničkou. Ideálny pomer chladiacej plochy k mraziacej je 2: 1.

Kombinovaná chladnička - kedy nie je vhodná

Americká chladnička s mrazničkou Je skvelým príkladom funkčnej a elegantnej varianty kombinovaného spotrebiča. Vyznačuje sa moderným dizajnom a maximálnou účelnosťou. Táto extravagantná krásavica s moderným outfitom a dostatočným úložným priestorom uspokojí celú rodinu a vojde sa toho do nej naozaj veľa. Jej výhodou je veľký úžitkový objem, šikovne a prakticky usporiadaný vnútorný priestor a oddelenie mraziacej a chladiacej zóny veľkými dverami. Nevýhodou je vysoká spotreba elektriny, vyššia váha aj cena. Americká chladnička sa bude najlepšie vynímať v dostatočne priestrannej kuchyni. Môže obsahovať dodatočnú montáž nápojového automatu, ktorý má v sebe zabudovaný aj filter vody. Hanbu určite neurobí ani výrobník ľadu a ľadovej triešte. Obe tieto vychytávky sú umiestnené na čelných dverách, a to buď vpravo alebo vľavo, podľa modelu konkrétnej chladničky.

Niektoré modely amerických chladničiek majú v sebe zakomponovaný aj minibar – malý oddelený priestor, v ktorom sú uchovávané často používané potraviny či nápoje. Do minibaru sa užívateľ dostane priamo bez toho, aby otváral dvere chladničky. Tieto vymoženosti si však žiadajú zvýšené nároky na inštaláciu. Chladničku treba napojiť na prívod vody a pravidelne (približne dvakrát ročne) meniť filtre.

Doplnkové funkcie

Zrýchlené mrazenie SuperFrost zaisťuje po stlačení tlačidla prudký pokles teploty vo vnútri mrazničky, čím dôjde k podstatnému zníženiu času potrebného na zmrazenie novo vkladaných potravín. Po ich zmrazení sa funkcia sama vypne a mraznička ďalej pracuje podľa svojho normálneho výkonu

zaisťuje po stlačení tlačidla prudký pokles teploty vo vnútri mrazničky, čím dôjde k podstatnému zníženiu času potrebného na zmrazenie novo vkladaných potravín. Po ich zmrazení sa funkcia sama vypne a mraznička ďalej pracuje podľa svojho normálneho výkonu Beznámrazový systém No Frost ušetrí čas a energiu venované nešikovnému a zdĺhavému odmrazovaniu. Ochladzovanie a zmrazenie potravín zaistí suchý studený vzduch, ktorý je rovnomerne rozháňaný ventilátorom. Pretože pri tomto procese nevzniká vlhkosť, mraznička alebo chladnička nemôže ani namŕzať. Mraznička vybavená systémom No Frost neobsahuje vnútri žiadny ľad, uskladnené potraviny nie sú pokryté studenými kryštálikmi a sú ľahko identifikovateľné

ušetrí čas a energiu venované nešikovnému a zdĺhavému odmrazovaniu. Ochladzovanie a zmrazenie potravín zaistí suchý studený vzduch, ktorý je rovnomerne rozháňaný ventilátorom. Pretože pri tomto procese nevzniká vlhkosť, mraznička alebo chladnička nemôže ani namŕzať. Mraznička vybavená systémom No Frost neobsahuje vnútri žiadny ľad, uskladnené potraviny nie sú pokryté studenými kryštálikmi a sú ľahko identifikovateľné Termostat je šikovný pomocník, ktorý v mrazničke stráži stabilnú vopred nastavenú teplotu. S ohľadom na skladbu uchovávaných potravín si tak užívateľ môže vnútornú teplotu regulovať. Termostat je inštalovaný v podobe mechanického ovládania, pri ktorom teplotu sníma pevná kapilára alebo podoba moderného elektronického zariadenia, ktorého teplotu v chladení sníma sonda. Mechanické termostaty sa líšia dĺžkou kapiláry a počtom konektorov pre zapojenie. Ich výber a inštalácia je jednoduchá. Elektronický termostat už vyžaduje väčšie znalosti, súvisiace s konkrétnou mrazničkou

je šikovný pomocník, ktorý v mrazničke stráži stabilnú vopred nastavenú teplotu. S ohľadom na skladbu uchovávaných potravín si tak užívateľ môže vnútornú teplotu regulovať. Termostat je inštalovaný v podobe mechanického ovládania, pri ktorom teplotu sníma pevná kapilára alebo podoba moderného elektronického zariadenia, ktorého teplotu v chladení sníma sonda. Mechanické termostaty sa líšia dĺžkou kapiláry a počtom konektorov pre zapojenie. Ich výber a inštalácia je jednoduchá. Elektronický termostat už vyžaduje väčšie znalosti, súvisiace s konkrétnou mrazničkou Zámok umiestnený na madle dverí chráni obsah mrazničky pred nevítanými zlodejmi. Je ideálnym doplnkom mrazničiek umiestnených v spoločných priestoroch

umiestnený na madle dverí chráni obsah mrazničky pred nevítanými zlodejmi. Je ideálnym doplnkom mrazničiek umiestnených v spoločných priestoroch Alarm informuje užívateľov o zvýšenej teplote alebo zle zatvorených dverách

informuje užívateľov o zvýšenej teplote alebo zle zatvorených dverách Displej slúži na nastavenie teploty mrazenia alebo k aktivácii funkcie SuperFrost. Nahrádza klasické otočné gombíky

Čo to znamená, ak je mraznička "no frost"?

Doplnkové vybavenie

Šuplíky do mrazničky zorganizujú jej vnútorný priestor. Ak sa pri manipulácii šuplík rozbije, je možné ho vymeniť. Samostatne sa dodávajú čelá šuplíkov mrazničiek. Pri výmene celého šuplíka je potrebné poznať rozmery, najlepšie tiež s údajom o konkrétnom modeli chladničky alebo mrazničky

do mrazničky zorganizujú jej vnútorný priestor. Ak sa pri manipulácii šuplík rozbije, je možné ho vymeniť. Samostatne sa dodávajú čelá šuplíkov mrazničiek. Pri výmene celého šuplíka je potrebné poznať rozmery, najlepšie tiež s údajom o konkrétnom modeli chladničky alebo mrazničky Dózy na potraviny, doplnené priliehavými viečkami a vyrobené z plastu, umožňujú zdravotne nezávadné, hygienické a bezpečné skladovanie potravín. Využitie nájdu nielen v chladničkách a mrazničkách. Sú totiž ľahko umývateľné a nepreberajú pachy uchovávaných potravín.Odolávajú aj nízkym teplotám Predávajú sa buď jednotlivo alebo v praktických sadách, tvorených dózami niekoľkých veľkostí. Naviac sú priehľadné, takže ich obsah je rozpoznateľný bez nutnosti otvárania. Na trhu je zastúpená široká ponuka rozmerov a veľkostí. S pomocou dóz na potraviny je priestor chladničky alebo mrazničky ideálne využitý

Správna teplota v mrazničke Správna teplota zabezpečí dlhšie trvajúcu čerstvosť skladovaných potravín. Zároveň zabraňuje (alebo aspoň obmedzuje) tvorbe a množeniu nežiadúcich baktérií. Optimálna teplota vo vnútri chladničky alebo mrazničky tiež šetrí spotrebovanú energiu. V chladničke by mala byť ideálna teplota nastavená zhruba na 5 ° C, v mrazničke – 18 ° C. Táto teplota však nie je v celom priestore rovnaká – líši sa v spodnej a hornej časti a aj v držiaku dverí a to rádovo o jednotky stupňov. Tomu sa dá predísť, ak si zaobstaráte model chladničky vybavený funkciou Free Store, v ktorej obieha studený vzduch. Teplota v priestore je potom viac konštantná, bez veľkých výkyvov.

Klimatické triedy mrazničiek Klimatická trieda, uvádzaná výrobcom, určuje ideálnu teplotu pre prevádzku chladničky / mrazničky. Klimatické triedy zohľadňujú teplotu miestnosti, v ktorej je spotrebič umiestnený. Ak je vnútorná teplota spotrebiča mimo odporúčaný rozsah, negatívne sa to prejaví na spotrebe elektriny a prípadne aj na jeho funkčnosti. Väčšina prístrojov je zaradená do viacerých klimatických tried zároveň. Ak je pri chladničke stanovených niekoľko klimatických tried, je plne a správne funkčná v celom rozsahu teplôt. Chladnička určená do klimatických tried SN, N, ST bude optimálne fungovať pri teplotách, ktoré vychádzajú z rozpätia všetkých týchto tried. To znamená pre SN, N, ST 10 – 38 ° C.

Vstavané spotrebiče a ich prednosti

Pokiaľ chladničku umiestnime do chladnej komory, určite by mala byť určená pre klimatickú triedu SN (od 10 ° C). Horná hranica teplotného rozsahu nie je v našich klimatických podmienkach podstatná. Pokiaľ nebude korešpondovať klimatická trieda prístroja s okolitou teplotou, nebude mať prístroj správne podmienky pre svoju prevádzku. Užívateľ to pocíti nielen zvýšenou spotrebou elektriny, ale aj nesprávnou funkčnosťou.

Dôležité vlastnosti Kvalitu chladničky či mrazničky možno odvodiť aj z ukazovateľa akumulačnej doby.

Akumulačná doba stanovuje čas, po ktorý zostanú potraviny chladené alebo mrazené pri výpadku dodávky elektriny. Čím je táto doba dlhšia, tým je chladnička alebo mraznička kvalitnejšia. Väčšina modelov uvádza akumulačnú dobu v rozsahu 10 a viac hodín.

stanovuje čas, po ktorý zostanú potraviny chladené alebo mrazené pri výpadku dodávky elektriny. Čím je táto doba dlhšia, tým je chladnička alebo mraznička kvalitnejšia. Väčšina modelov uvádza akumulačnú dobu v rozsahu 10 a viac hodín. Mraziaci výkon udáva, aké množstvo čerstvých potravín v kilogramoch dokáže mraznička zmraziť za 24 hodín. Toto množstvo kolíše od 2 do 24 kg.

Opravy mrazničiek Hoci sa zdá, že mraznička je vlastne len jednoduchá chladná krabica a v podstate sa na nej nemá čo pokaziť, nie je to pravda. Platí, že opravy by používatelia nemali robiť sami a lepšie je zveriť spotrebič do starostlivosti odborníkom. Môže ísť napríklad o problémy s nedostatkom chladiva alebo opravu kompresora. Laické zásahy sú vhodné len pri rutinnom testovaní chodu spotrebiča – ide napríklad o tesnenie dverí, kontrolu žiarovky osvetľujúcej priestor vo vnútri, správne nastavenie termostatu alebo správne odsadenie samostatne stojaceho spotrebiča od steny.

Ktorá je najlepšia mraznička? Beko, Electrolux alebo Liebherr

Zopár rád na záver

Do malej kuchyne, pre nenáročnú domácnosť či na chalupu je určená buď iba chladnička bez mrazničky, alebo malá chladnička s mrazničkou. Ich prednosťou je prijateľná cena a flexibilita pri umiestnení

Kombinované chladničky sa delia na dve skupiny podľa toho, či majú mrazničku umiestnenú nad alebo pod chladničkou. Zostava chladničky s mrazničkou dole je ideálna pre jedákov, ktorí sa pri každodenných výpravách za chladenou potravou neradi zohýbajú a radšej hľadajú svoje poklady v chladničke pekne v stoji. Zmrazené zásoby, ktoré nie sú väčšinou určené na priamu spotrebu, sú umiestnené dole v mrazničke, v najmenej pohodlnom výškovom sektore

sa delia na dve skupiny podľa toho, či majú mrazničku umiestnenú nad alebo pod chladničkou. Zostava chladničky s mrazničkou dole je ideálna pre jedákov, ktorí sa pri každodenných výpravách za chladenou potravou neradi zohýbajú a radšej hľadajú svoje poklady v chladničke pekne v stoji. Zmrazené zásoby, ktoré nie sú väčšinou určené na priamu spotrebu, sú umiestnené dole v mrazničke, v najmenej pohodlnom výškovom sektore Americká chladnička s mrazničkou (kombinovaný spotrebič) je hviezdou modernej kuchyne. Ocenia ju zákazníci, ktorí dávajú prednosť detailom a technickým vymoženostiam. Bohužiaľ je celkom náročná na priestor

(kombinovaný spotrebič) je hviezdou modernej kuchyne. Ocenia ju zákazníci, ktorí dávajú prednosť detailom a technickým vymoženostiam. Bohužiaľ je celkom náročná na priestor Vstavaná mrazničk a sa môže pochváliť svojim dizajnom a pekne sa schová do akejkoľvek kuchynskej zostavy

a sa môže pochváliť svojim dizajnom a pekne sa schová do akejkoľvek kuchynskej zostavy Pultová mraznička je poriadne objemný macko, pripravený uspokojiť potreby početných rodín alebo napríklad malých obchodov

je poriadne objemný macko, pripravený uspokojiť potreby početných rodín alebo napríklad malých obchodov Pre osvieženie v rámci kancelárskej činnosti môžete siahnuť do malej príručnej mrazničky

Mraznička do auta spoľahlivo poslúži pri cestovaní aj v sparnom lete

spoľahlivo poslúži pri cestovaní aj v sparnom lete Mrazničky možno vybaviť teplomerom, pristane im tiež termostat, výrobníky ľadu, kôš alebo praktické vrecká na skladovanie mrazených potravín

Poriadok v mrazničke zaistia napríklad dózy alebo zásuvky. Ich úlohou je postarať sa o základné členenie mrazených potravín podľa potrieb užívateľa

zaistia napríklad dózy alebo zásuvky. Ich úlohou je postarať sa o základné členenie mrazených potravín podľa potrieb užívateľa Oplatí sa zaobstarať si beznámrazovú mrazničku, prípadne s funkciou SuperFrost, so zámkom, alarmom, displejom či inými vychytávkami

