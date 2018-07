Gábor Gál opäť žiada ponuky na prenájom nových priestorov pre ministerstvo spravodlivosti

BRATISLAVA 5. júla (WebNoviny.sk) – Otázka novej budovy pre Ministerstspravvo spravodlivosti SR je stále otvorená, spoločnosti, ktoré sa zapojili do súťaže, zrejme navyše predložia svoje ponuky opätovne.

Uviedla to pre agentúru SITA hovorkyňa rezortu Zuzana Drobová s tým, že minister Gábor Gál (Most-Híd) už oficiálnou cestou požiadal súťažiacich, aby predložili svoje ponuky, pretože sa za ten čas mohli zmeniť viaceré okolnosti.

Spoločenská reputácia vlastníkov bola naštrbená

Podľa medializovaných informácií skončili v súťaži po vyhodnotení ekonomických, technických, bezpečnostných a ďalších kritérií najlepšie dve budovy blízko centra Bratislavy, ktoré vlastnia spoločnosti Penta a J&T. Gál pred časom na margo Penty uviedol, že ide o spoločnosť s naštrbenou povesťou.

„Máme určité ponuky, ktoré z cenového, aj z technického hľadiska boli veľmi výhodné aj pre ministerstvo spravodlivosti, len spoločenská reputácia tých vlastníkov bola v minulosti naštrbená. Ak by som s tým osobne nemal problém, tak by som už dávno jednu alebo druhú ponuku podpísal,“ povedal Gál.

MS SR nechce ísť iba do nájmu, ale jednou z podmienok podpísania nájomnej zmluvy je možnosť odkúpenia priestorov. Maximálna hranica trvania nájmu a následného odkúpenia priestorov je 10 rokov, no ministerstvo by malo mať v zmluve zakotvené, že prenajaté priestory by si mohlo odkúpiť, „ak dá ministerstvo financií zelenú“, aj skôr.

Podmienky sa zmenili

Definitíva tak zrejme v dohľadnom čase nepadne. Po opätovnom predložení ponúk rezort spravodlivosti všetky porovná a vyhodnotí. „Minister spravodlivosti SR v tejto veci ešte nerozhodol. Podpísal list s výzvou, aby všetci záujemcovia obnovili svoje ponuky, keďže podmienky sa za čas, odkedy bola vyhlásená súťaž, zmenili,“ tlmočila Gálove stanovisko hovorkyňa Zuzana Drobová.

Súťaž o novú budovu rozbehla ešte v júli 2017 exministerka Lucia Žitňanská (Most-Híd) a prišlo do nej 11 ponúk, z ktorých deväť rezort bližšie skúmal a sedem sa následne dostalo aj do cenovej časti výberu. Vo finále sa ocitli dve budovy, ktoré vlastnia spoločnosti Penta a J&T.

Jedna z nich je na bratislavskej Patrónke, druhá v mestskej časti Petržalka, v rámci komplexu Digital park. Nie je na teraz známe, či po opätovnom prehodnotení ponúk bude rezort zvažovať iba tieto spomínané priestory.

Nemajú voľnú ani jednu kanceláriu

Podľa ministra nevyrieši súčasnú situáciu ani výstavba úplne novej budovy, priamo určenej pre rezort spravodlivosti. Ten sídli na Župnom námestí spoločne s Najvyšším súdom SR. Budova je svojím charakterom určená pre súd a žiada si aj rozsiahlu rekonštrukciu, ktorá sa nedá robiť počas prevádzky v nej.

Po rekonštrukcii by v budove na Župnom námestí mal sídliť iba Najvyšší súd SR, ktorý v Bratislave využíva aj iné priestory. „Šesťročný nájom by sme vlastne vyhodili von oknom a aj tak ideme potom kupovať, alebo stavať novú budovu,“ konštatoval Gál s tým, že projekt výstavby nového sídla mal rezort začať riešiť pred 10-15 rokmi.

V súčasnosti však už rezort spravodlivosti takto uvažovať nemôže, budova na Župnom námestí v Bratislave je tesná pre MS SR aj pre Najvyšší súd SR.

„Aj najvyšší súd aj ministerstvo sa rozrastajú, už nemáme voľnú ani jednu kanceláriu. Sudcovia sedia v miestnostiach, ktoré možno majú 10 – 11 štvorcových metrov a nemajú miesto ani na stoličku, ak by prijali niekoho nového,“ doplnil minister.