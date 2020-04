Koľko eur minuli politické strany na predvolebnú kampaň? Smer-SD je tesne pod hranicou

Jeden voličský hlas vyšiel víťaza tohtoročných parlamentných volieb hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) na takmer 3,40 eura. Vyplýva to zo sumy 2 449 277,96 eura, ktorú OĽaNO priznalo v záverečnej správe o nákladoch volebnej kampane zverejnenej na webovej stránke ministerstva vnútra a počtu 721 166 platných hlasov pre toto hnutie.

Naopak, stranu Most-Híd stál podľa prepočtov agentúry SITA jeden hlas 29,59 eura. Most-Híd minul na voľby 1 751 327,35 eura a vo voľbách získal 59 174 hlasov.

Kollárovci minuli cez milión eur

Z vládnych strán malo hnutie Sme rodina po OĽaNO druhé najnižšie náklady na jeden hlas, a to 5,14 eura. Sme rodina priznala celkové náklady na volebnú kampaň 1 222 493,77 eura pri počte 237 531 hlasov.

Strana Sloboda a Solidarita zaplatila za jeden hlas 8,69 eura. Jej volebné náklady boli 1 558 594,41 eura. Vo voľbách ju podporilo 179 246 voličov. Štvrtú vládnu stranu Za ľudí vyšiel hlas na 16,08 eura. Celkové volebné náklady strany boli 2 674 847,88 eura a získala 166 325 hlasov.

Pomerne nízke náklady na jeden platný hlas podľa prepočtov agentúry SITA mali parlamentné opozičné strany. Smer-sociálna demokracia zaplatil za jeden hlas 5,68 eura. Do volebnej kampane podľa záverečnej správy o nákladoch kampane investoval 2 998 233,58 eura pri počte 527 172 platných hlasov.

Cena hlasu strany Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko bola 4,16 eura. Do volebnej kampane dali 957 155,30 eura. Vo voľbách stranu podporilo 229 660 voličov.

Neúspešné strany

Slovenskú národnú stranu, ktorá sa nedostala do parlamentu, stál jeden hlas 21,23 eura. Do kampane vložila 1 935 776,99 eura a získala 91 171 platných hlasov. Ďalšiu neúspešnú stranu Vlasť lídra Štefana Harabina vyšiel hlas na 15,19 eura.

Volebné náklady strany predstavovali 1 284 362,57 eura so ziskom 84 507 hlasov. Dobrú voľbu stál jeden hlas 15,08 eura. Jej náklady na kampaň boli 1 330 816,35 eura. Podporilo ju 88 220 ľudí.

Cena hlasu koalície Progresívne Slovensko/Spolu bola 14,06 eura. Do kampane investovala 2 824 276,49 eura a získala 200 780 hlasov. Maďarská komunitná spolupatričnosť vynaložila na jeden hlas 9,30 eura. V kampani minula 1 048 282,50 eura.

Podporu jej vo voľbách vyjadrilo 112 662 ľudí. Kresťansko-demokratické hnutie vyšiel jeden hlas 8,20 eura. Jeho volebné náklady boli 1 100 188,75 eura s počtom 134 099 hlasov.

Strany mohli na svoju volebnú kampaň minúť najviac tri milióny eur vrátane dane z pridanej hodnoty. Do tejto sumy sa započítavajú aj náklady na propagáciu, ktoré strana vynaložila 180 dní predo dňom vyhlásenia volieb. To znamená v čase od 9. mája do 4. novembra 2019.