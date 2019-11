Komentár: Harabin sa musí snažiť, Ficovi klope na dvere aj Kollár

Hnutie Sme rodina nevidí dôvod pridávať sa k dohode o neútočení, ktorú podpísali PS/Spolu, KDH a Za ľudí. Podľa hnutia to znamená, „že by muselo akceptovať rozhodnutia, s ktorými zásadným spôsobom v budúcnosti nemusí súhlasiť“. Jedna veta, ktorá hovorí za všetko.

Ale s čím to nemusí súhlasiť? S tým, že nebudú na seba útočiť, aby dokázali vymeniť súčasnú vládnu koalíciu? Alebo s tým, že signatári dohody vylučujú akúkoľvek formu spolupráce so Smerom-SD, SNS a ĽSNS? Každý nech si vysvetlí po svojom.

So Smerom nepôjdeme, so Smerom pôjdeme

Povolebné kalkulácie budú aktuálne až po zverejnení výsledkov volieb. Zatiaľ sa musíme spoliehať na preferencie jednotlivých strán. Pozrime sa na tie najnovšie: Smer-SD 36 poslancov, SNS 13, ĽSNS 19. A kto sa k nim pridá ako štvrtý? Mnohí hovoria, že Harabinova Vlasť, ale tá je zatiaľ iba mimo parlamentu.

V hre sa zrazu objavuje Sme rodina a jej predpovedaných 13 poslancov. Konečný výsledok 81. Číslo, ktoré zaručuje ďalšie štyri roky pohodlného vládnutia. Samozrejme, je to iba teória, ale najnovšie nejednoznačné vyhlásenie Sme rodina niečo predsa len môže naznačiť.

V rozhovore pre webnoviny.sk líder hnutia Sme rodina uviedol: „Ja som išiel do volieb, aby sme smerákov vymenili a nie ich tu držali.“ Pekné slová. Ale veľmi podobné sme pred štyrmi rokmi počuli aj z úst Bélu Bugára (Most-Híd).

Dva mesiace pred voľbami Bugár sebavedome vyhlásil: „Vravím, že sa nechcem negatívne vymedzovať, lebo od marca minulého roka je naším cieľom jednoznačne vymeniť Smer a zabezpečiť, aby tu nevznikla vláda Smeru.“ A všetci vieme, ako to dopadlo.

Kto zaručí, že niečo podobné nebude aj teraz. Že znovu nebude dôležitejšia stabilita na Slovensku.

Harabin musí makať

Vráťme sa k Harabinovi a jeho Vlasti. Špekulácie, či ísť do volieb samostatne, na kandidátke ĽSNS alebo v koalícii s nimi, sa mu nemusia vyplatiť. Zatiaľ je presvedčený, že práve on bude jazýčkom na váhe a môže diktovať podmienky. Ale po voľbách môže byť všetko inak.

Vôbec sa nemusí dostať do parlamentu. A ak sa aj dostane, prejaviť oddanosť Robertovi Ficovi sa budú asi snažiť viacerí a jeho prejav nemusí lídra Smeru očariť. Zásluhy v minulosti iste môžu zohrať značnú úlohu, ale lídri iných strán sa môžu hlbšie pokloniť a snaha bude márna.

Samozrejme, v tomto zástupe Harabin nebude chýbať. Len či na takom mieste, ako si to vysníval. Musí sa viacej snažiť a možno dosiahne svoj cieľ. Aký, to vie iba on.