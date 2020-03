Matovičova vláda: Odborníci alebo politické trafiky? Podľa Baránka oboje

Je vláda Igora Matoviča vládou odborníkov, ako to sľuboval, alebo sú znovu prideľované politické trafiky? Podľa analytika Jána Baránka urobil Matovič dobrý krok, keď na dôležité posty, ako sú vnútro a zahraničie, na poslednú chvíľu nominoval vyslovene odborníkov.

V súčasnej situácii, keď sa Slovensko aj celý svet otriasa pandémiou koronavírusu, je dôležité mať na týchto postoch odborníkov, ktorí sa vyznajú vo fungovaní celého systému.

Nominácia Krajniaka je politická trafika

Najväčším prekvapením je podľa Baránka nominácia Milana Krajniaka na post ministra práce a sociálnych vecí. Doteraz sa vo všetkých úvahách pohyboval medzi ministerstvami vnútra a obrany.

Baránek ale nechápe, prečo by práve on mal byť na čele ministerstva práce, sociálnych veci a rodiny. “Je to určite trafika,“ konštatoval. Práve táto nominácia je výsledkom koaličných rokovaní, v ktorých sa hnutiu Sme rodina neušiel ani jeden silový rezort, aj keď na ňom trvali. Riadenie Slovenskej informačnej služby (SIS), ktoré im zostalo, iste nemôže vynahradiť váhu ministerstva.

Baránek je zvedavý, ako si bude Krajniak počínať, lebo ho čaká veľa zodpovednej práce práve teraz v čase, keď je ohrozené hospodárstvo a očakáva sa, že veľa ľudí zostane bez práce. Podobné problémy majú aj malí živnostníci, z ktorých už viacerí zahlásili koniec činnosti.

Práve ministerstvo práce bude dôležitou zložkou pri riešení ich situácie. Baránek však zastáva názor, že Krajniakovi treba nechať 100 dní a potom sa budú môcť zhodnotiť jeho schopnosti.

Budaj nejaké skúsenosti s ekológiou mal

Podobný prípad je podľa Baránka aj Ján Budaj. Matovič mu asi musel niečo ponúknuť a spomenuli si, že v dávnej minulosti bol práve Budaj spoluatorom publikácie Bratislava/nahlas, ktorá sa venovala ochrane životného prostredia v období komunizmu. Václav Havel túto činnosť označil za istý druh slovenskej Charty 77.

Od toho času sa však Budaj tejto oblasti vo vrcholnej politike aktívne nevenoval. Občania ho poznajú viac ako poslanca, ktorý sa venoval kultúre a médiám. Pravdou je, že v ostatnom období bol členom výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie.

Najviac problémov malo Sme rodina

Najprekvapivejšie nominácie vyšli práve z dielne Sme rodina. Milana Krajniaka sme už spomínali, ale nie menej prekvapivé sú aj ďalšie dva posty.

Štefan Holý bol pôvodne adeptom na ministra dopravy. Boris Kollár ale musel ustúpiť pre výhrady koaličných partnerov a zrejme aj prezidentky Zuzany Čaputovej. V situácii, keď Holého potreboval niekam upratať, vytvorilo sa miesto podpredsedu vlády pre legislatívu.

Holý na tento post kvalifikáciu má, skončil právnickú fakultu. Svoje pôsobenie v kabinete si ale určite predstavoval na inom mieste.

Vznikol však problém, kto má ísť do čela ministerstva dopravy a výstavby, aby sa realizoval najdôležitejší sľub Sme rodina – výstavba nájomných bytov. Veľa možností asi nemali, keď sa rozhodli pre odborníka pre distribúciu televízneho vysielania Andreja Doležala. Ako zvládne výstavbu diaľnic a predovšetkým nájomných bytov, uvidíme.