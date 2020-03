Nasadzujeme plukovníka a nie papierového kapitána, vyhlásil Matovič o novom ministrovi vnútra

Vyskladali sme veľmi dobrú zostavu, rozbúrený oceán je pred nami, ale verím, že to zvládneme. Vyhlásil v stredu dezignovaný premiér Igor Matovič (OĽaNO) pri predstavovaní mien členov svojej vlády. Zároveň poďakoval šéfovi strany Za ľudí Andrejovi Kiskovi, ktorý si neprevezme poslanecký mandát, že pomohol poraziť „mafiu, ktorá vládla“.

V súvislosti so zvládaním krízy pre koronavírus Matovič konštatoval, že je potrebné hovoriť čistú pravdu. Predpokladá, že prídu aj ťažké a nepopulárne opatrenia.

Traja kandidáti na ministra vnútra

Matovič povedal, že na post ministra vnútra mal za Obyčajných ľudí a nezávislé osobností (OĽaNO) troch kandidátov a do poslednej chvíle zvažoval, kto bude najvhodnejší. O menách kandidátov bola podľa neho informovaná prezidentka Zuzana Čaputová. „Bolo to moje osobné rozhodnutie vo finálnej fáze,“ podotkol.

Chcel, aby išlo o človeka so skúsenosťami s riadením ľudí a aj preto bude na čele krízového štábu pre koronavírus. Budúci minister vnútra Roman Mikulec viedol za vlády Ivety Radičovej Vojenskú spravodajskú službu.

Matovič považuje za výhodu, aby rezort vnútra „upratal“ človek, ktorý nepochádza priamo z policajného zboru. „Nasadzujeme vojaka, plukovníka, a nie nejakého papierového kapitána z národnej rady,“ zdôraznil budúci premiér.

S bývalým šéfom vyšetrovacieho tímu Gorila Lukášom Kyselicom, ktorý bol tiež jeden z kandidátov na post ministra, budúci premiér počíta napríklad ako so štátnym tajomníkom určeným na hĺbkovú reformu polície.

Lučanský možno skončí vo funkcii

Matovič naznačil, že súčasný policajný prezident Milan Lučanský skončí vo funkcii. „Pánovi Milanovi Lučanskému by sa patrilo poďakovať za jeho prácu,“ poznamenal líder OĽaNO o súčasnom prezidentovi policajného zboru.

Meno nového šéfa SIS nepovedal. Poznamenal len, že právomoc nominovať riaditeľa tajnej služby má premiér. V politickom zákulisí sa ako o kandidátovi do čela SIS hovorí o Vladimírovi Pčolinskom. Ten je bratom poslanca za hnutie Sme rodina Petra Pčolinského.

V súvislosti s postom ministra vnútra sa skloňovalo aj meno poslanca Gábora Grendela. Matovič odmietol, že by sa nestal ministrom z dôvodu, že je trestne stíhaný. Šéf OĽaNO zdôraznil, že stíhanie Grendela „zosnoval Marian K. s nájomnými vyšetrovateľmi a skorumpovanou novinárkou“, a to bola podľa Matoviča pečiatka kvality kandidáta.

Koalíciu čakajú voľby nového generálneho prokurátora. V polovici roka totiž skončí vo funkcii jej súčasný šéf Jaromír Čižnár. Na otázku, či bude kandidátom na uvoľnený post advokát Daniel Lipšic, šéf OĽaNO odpovedal, že podľa súčasného zákona ním byť nemôže.

Práca na udržaní zamestnanosti

Podľa lídra Sme rodina Borisa Kollára sa začne hneď od vymenovania vlády pracovať na legislatíve súvisiacej s prioritami jeho strany. Ide najmä o výstavbu nájomných bytov a exekučnú amnestiu.

Na ministerstve práce, ktoré bude viesť nominant Sme rodina Milan Krajniak sa bude podľa Kollára pracovať na udržaní zamestnanosti.

„Musíme ako vláda tlačiť na banky, aby urobili odklad splátok hypoték a úverov. Keď dovolíme, aby nám padol podnikateľský sektor, nezamestnanosť nám stúpne do závratných výšok,“ varoval Kollár.

Krížová kontrola, v rámci ktorej je minister z inej strany ako štátny tajomník, sa naprieč ministerstvami v plnej miere neuplatní. Kollár uviedol, že každý minister si môže štátnych tajomníkov vybrať.

Práve Sme rodina bola podľa neho proti krížovej kontrole, ale nakoniec napríklad v rezorte práce, budú štátnymi tajomníkmi Jozef Mihál z SaS a Soňa Gaborčáková. Tá kandidovala do parlamentu za Kresťanskodemokratické hnutie (KDH).

Korčok pôjde najprv do karantény

Líder strany Sloboda a solidarita (SaS) Richard Sulík odmietol, že by sa mal dostávať do sporov ako podpredseda vlády pre ekonomiku s ministrom financií za OĽaNO Eduardom Hegerom. Zdôraznil, že sa mu neplánuje „montovať“ do práce a že s Hegerom sa mu dobre spolupracuje.

SaS nominovala na post ministra zahraničných vecí Ivana Korčoka. Ten bol v bývalej vláde štátnym tajomníkom ministra zahraničia Miroslava Lajčáka, ktorý bol nominantom strany Smer-sociálna demokracia (Smer-SD). Aktuálne je Korčok slovenským veľvyslancom v USA.

Otáznym je, ako bude Korčok fungovať ako minister, keďže po návrate zo zahraničia musí ísť do karantény. „Predstavujem si to tak, že Ivan Korčok sa vráti z Ameriky, prečká karanténu a potom bude z neho skvelý minister zahraničných vecí,“ povedal Sulík. Korčoka označil za slovenskú diplomatickú špičku.

Štátnym tajomníkom v rezorte diplomacie bude Martin Klus. Pôvodne mal byť podpredsedom parlamentu. Namiesto Klusa navrhne Sulík republikovej rade strany, aby nominovala za podpredsedu parlamentu poslanca Milana Laurenčíka.

Eurofondy majú pomôcť vyriešiť krízu

Veronika Remišová (Za ľudí), ktorá bude mať v novej vláde na starosti investície a regionálny rozvoj, vyhlásila, že chce na riešenie krízy v súvislosti s koronavírusom využiť eurofondy.

„Budeme žiadať Európsku komisiu, aby presmerovala tieto eurofondy do čerpania pomoci, ktorá sa týka krízy s koronavírusom. To znamená nákup zdravotníckych pomôcok, vybavenie nemocníc, pomoc malým a stredným podnikom, pomoc ľudom, ktorí prišli v dôsledku krízy o zamestnanie,“ doplnila.

Ministerské kreslá si štvorkoalícia rozdelila v pomere sedem OĽaNO, tri Sme rodina, tri SaS, dve Za ľudí. Prezidentka Zuzana Čaputová vládu vymenuje v sobotu 21. marca.

Deň predtým, v piatok 20. marca, sa uskutoční ustanovujúca schôdza parlamentu. Po nej podá doterajší kabinet Petra Pellegriniho (Smer-SD) demisiu. V parlamente sa bude nová vláda opierať o 95 poslancov.