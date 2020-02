Prieskumy: Sulíkova cesta od premiéra po záchranu SaS v parlamente

Pred rokom a pol Richarda Sulíka mnohí videli ako budúceho premiéra, teraz bojuje o záchranu v parlamente. Čo sa stalo, že zo 14 percent preferencií v marci 2018 a klesol do pásma ohrozenia? V niektorých prieskumoch je SaS až pod latkou vstupu do parlamentu. Pozrime sa na preferencie počas dvoch rokov z prieskumov agentúry Focus.

Strana SaS ako liberálny politický subjekt sa zviditeľnila v roku 2010, keď sa s viac ako 12 percent stala súčasťou vládnej koalície. Nepredvídavosť jej predsedu sa plne prejavila o rok neskôr, keď predovšetkým jeho zásluhou padla vláda Ivety Radičovej a nasledujúcich 8 rokov sme tu mali v čele krajiny Smer-SD.

Súlík šiel do Bruselu, považujú to za chybu

Pre stranu SaS prelomový bol rok 2014, keď jej predseda šiel za europoslanca do Bruselu a na Slovensku sa objavoval čoraz menej. Strane ani to veľmi neuškodilo, veď ešte v apríli 2019 mala 11,4 percenta a zdalo sa, že je všetko v najlepšom poriadku. Ale, podľa niektorých politológov, práve odchod do Bruselu posilnil, niektoré iné osoby v strane, ktoré vlastne prebrali domácu agendu. Ako pre webnoviny.sk uviedol chybou bolo, že málo chodil na stretnutia poslaneckého klubu. „Príliš som sa spoľahol na podpredsedov, myslel som si, že môžem s nimi rátať, bohužiaľ zabudli, na čo tam sú,“ dodal Sulík.

Chybu zbadal neskoro

Strana bola prestupnou stanicou pre viacerých poslancov a Sulík akoby tomu nevenoval náležitú pozornosť. Ešte v roku 2011 si vlastné hnutie založil Igor Matovič so skupinou poslancov. O dva roky nasledovali ďalšie odchody – Jozef Kollár, Juraj Miškov a Daniel Krajcer, a tak to pokračovalo až do roku 2019.

Pre preferencie, asi najdôležitejší, bol práve odchod väčšiny poslancov SaS v polovici minulého roka. Namietali, že strana stratila morálny kompas. Sulík na verejnosti vystupoval suverénne akoby sa nič nestalo. „Baterky sú dobité. Už dávno som necítil taký elán ako dnes,“ uviedol Sulík tesne po odchode skupiny okolo Galka a Kiššovej.

Boj o záchranu

Elán síce Sulík má, ale voličov značne menej ako pred pol rokom. V súčasnosti bojuje o každý hlas aby aj v marci zasadol do parlamentu. Zviditeľnil niektoré nové osobnosti, ale či to postačí aby presvedčil aj voličov uvidíme 29. februára.