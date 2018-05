Smeráci podľa Tomáša rešpektujú návrh dôchodkového veku Mosta-Híd, za kľúčové to však nepovažujú

BRATISLAVA 25. mája (WebNoviny.sk) – Postoj koaličnej strany Most-Híd v otázke veku odchodu do dôchodku nie je pre stranu Smer-SD nový a Smer-SD iný názor rešpektuje.

„Kľúčové je, že naše rokovanie s opozíciou nepovažujú za porušenie koaličnej dohody, čo otvára cestu k prijatiu tohto dôležitého ústavného zákona,“ uviedol pre agentúru SITA poslanec NR SR za Smer-SD Erik Tomáš.

Vek známy päť rokov dopredu

Poslanci NR SR za stranu Most-Híd navrhujú, aby bol vek odchodu do dôchodku na Slovensku známy päť rokov dopredu. Podľa ich návrhu by sa penzijný vek nemal stanovovať na roky a dni, ako je to v súčasnosti, ale na roky a mesiace, čím bude dôchodkový vek viac zapamätateľný.

Návrh novely zákona o sociálnom poistení, ktorý už poslanci za Most-Híd predložili do parlamentu, penzijný vek na budúci rok určuje na 62 rokov a šesť mesiacov a v ďalších štyroch rokoch ho každoročne zvyšuje o dva mesiace.

„Nemôžeme zatvárať oči pred tým, že ľudia presne nevedia, kedy môžu odísť do dôchodku,“ povedala na piatkovej tlačovej besede poslankyňa za Most-Híd Irén Sárközy. Ak sa podľa nej bude dôchodkový vek zverejňovať päť rokov vopred, pomôže to ľuďom vo veku od 58 do 61 rokov. „Budú presne vedieť, kedy na dôchodok budú mať nárok,“ povedala.

Zastropovanie v Ústave SR

Koaličná poslankyňa zároveň uviedla, že poslanci za Most-Híd nepodporia návrh, aby vek odchodu do dôchodku mal strop v Ústave SR. Poslanci NR SR za Smer-SD v predložia do parlamentu návrh ústavného zákona o zavedení stropu na dôchodkový vek pre mužov na 64 rokov. Na tlačovej besede 24. mája to uviedol predseda strany Smer-SD Robert Fico.

Strana Smer-SD podľa neho na základe požiadavky Slovenskej národnej strany ako aj časti opozície prehodnotila svoj pôvodný návrh, aby muži odchádzali do dôchodku najneskôr v 65 rokoch. Národniari navrhovali, aby strop na penzijný vek pre mužov bol stanovený na 64 rokov.

„Musel som súhlasiť s týmto variantom,“ povedal Fico. Smer tak podľa neho takýmto návrhom pozitívne reaguje aj na petíciu odborárov, ktorí vyzbierali vyše 100 tisíc podpisov na podporu stropu veku odchodu do dôchodku na 64 rokov.