Vojna na Ukrajine: Rusi sa stiahli z Kyjeva aj Černihiva, Zelenskyj hovorí o zmene taktiky a Putin nemá na konte žiadny strategický cieľ (online)

Ruské vojská sa už úplne stiahli z oblasti Kyjeva a Černihiva na severe Ukrajiny. Referuje o tom spravodajský web BBC s odvolaním sa na americké ministerstvo obrany.

Rusi nedokázali dobyť ukrajinskú metropolu, čo pre Moskvu znamená obrovský vojenský neúspech v doterajšom priebehu invázie na Ukrajinu. „Ruské sily sa úplne stiahli z oblastí pri Kyjeve a Černihive, aby sa znovu skonsolidovali a preskupili v Bielorusku a Rusku,“ povedal v stredu novinárom hovorca Pentagonu John Kirby.

Dodal, že okrem Kyjeva sa Rusom nepodarilo získať ani druhé najväčšie ukrajinské mesto Charkov. „Prevzali kontrolu akurát nad menšími mestami,“ pripomenul Kirby a doplnil, že ruský prezident Vladimir Putin nemá na konte žiadny strategický cieľ. Zo 130 ruských práporov, ktoré boli vyslané na Ukrajinu, sa stále viac ako 80 nachádza v krajine, uviedol Pentagon.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo svojom nočnom prejave varoval, že ruská armáda pokračuje v organizovaní svojich síl v rámci príprav na novú ofenzívu na východe. Kremeľ nedávno vyhlásil, že jeho cieľom je „oslobodiť“ Donbas, kde žijú prevažne rusky hovoriaci obyvatelia.

Zelenskyj však upozornil Rusov, že aj Ukrajina sa pripravuje na bitku. „Budeme bojovať a neustúpime, kým Rusko nezačne seriózne hľadať mier. Toto je naša zem. Toto je naša budúcnosť. A my sa toho nevzdáme,“ povedal.

Obvinil Rusko zo zasahovania do medzinárodného vyšetrovania možných vojnových zločinov odstraňovaním mŕtvol a snahou ukryť ďalšie dôkazy v Buči severovýchodne od Kyjeva. „Máme informácie, že ruskí vojaci zmenili taktiku a snažia sa odstrániť mŕtvych ľudí, mŕtvych Ukrajincov, z ulíc a pivníc územia, ktoré obsadili,“ povedal. „Toto je len pokus skryť dôkazy a nič viac.“

Zelenskyj potom prešiel z ukrajinčiny do ruštiny a vyzval obyčajných Rusov, „aby sa nejakým spôsobom postavili ruskej represívnej mašinérii“ namiesto toho, aby boli „po celý zvyšok života prirovnávaní k nacistom“. Vyzval Rusov, aby požadovali ukončenie vojny, ak sa aspoň trochu hanbia za to, čo robí ruská armáda na Ukrajine.

Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov uviedol, že vyjednávania s Ukrajinou pokračujú napriek obvineniam Ruska z vojnových zločinov voči civilistom v meste Buča pri Kyjeve.

Peskov v stredu povedal, že rozhovory pokračujú, ale odhalenia z Buče, ktoré označil za „zinscenované“, ich zabrzdili a cesta vpred „je dosť dlhá“. „Pracovný proces pokračuje, ale stáva sa oveľa ťažším, ako by sme chceli. Samozrejme, by sme radi videli viac dynamiky z ukrajinskej strany, ale proces sa nezastavil a pokračuje,“ povedal Peskov.

Rusko ustúpilo z oblastí v okolí Kyjeva a miest Černihiv a Sumy. Ukrajinskí vojaci, ktorí sa do týchto oblastí vrátili, našli dôkazy o rozsiahlom zabíjaní civilistov. Rusko akékoľvek vojnové zločiny popiera a tvrdí, že Ukrajina informácie sfalšovala. Od minulotýždňových rozhovorov v Turecku delegácie Ruska a Ukrajiny pokračujú v rokovaniach prostredníctvom videospojenia.

Vojna na Ukrajine (online)

minúta po minúte

7:55 Ruské vojská sa už úplne stiahli z oblasti Kyjeva a Černihiva na severe Ukrajiny. Referuje o tom spravodajský web BBC s odvolaním sa na americké ministerstvo obrany.

Rusi nedokázali dobyť ukrajinskú metropolu, čo pre Moskvu znamená obrovský vojenský neúspech v doterajšom priebehu invázie na Ukrajinu. „Ruské sily sa úplne stiahli z oblastí pri Kyjeve a Černihive, aby sa znovu skonsolidovali a preskupili v Bielorusku a Rusku,“ povedal v stredu novinárom hovorca Pentagonu John Kirby.

Dodal, že okrem Kyjeva sa Rusom nepodarilo získať ani druhé najväčšie ukrajinské mesto Charkov. „Prevzali kontrolu akurát nad menšími mestami,“ pripomenul Kirby a doplnil, že ruský prezident Vladimir Putin nemá na konte žiadny strategický cieľ. Zo 130 ruských práporov, ktoré boli vyslané na Ukrajinu, sa stále viac ako 80 nachádza v krajine, uviedol Pentagon.

7:38 Ceny ropy sa v stredu znížili. Májové dodávky ľahkej americkej ropy si odpísali 5,73 USD a uzavreli na úrovni 96,23 USD za barel. Júnové dodávky severomorskej ropy Brent zlacneli o 5,57 USD na 101,07 USD za barel. Veľkoobchodná cena benzínu na americkom trhu klesla o 11 centov na 3,05 USD za galón. Aj ceny drahých kovov zamierili nadol. Zlato zlacnelo o 4,40 USD na hodnotu 1923,10 USD za uncu a cena striebra sa znížila o 7 centov na úroveň 24,46 USD za uncu. (1 EUR = 1,0923 USD)

7:22 Ministerka financií USA Janet Yellenová v stredu varovala Snemovňu reprezentantov, že ruská agresia vo východnej Európe vyvolá „obrovské ekonomické dôsledky na Ukrajine aj mimo nej“. Dodala, že rastúce ceny energie, kovov, pšenice a kukurice, ktoré Rusko a Ukrajina produkujú, spôsobia intenzívnejšie „inflačné tlaky“. Yellenovej vyjadrenia boli súčasťou jej každoročného vyhlásenia o stave medzinárodného finančného systému.

7:09 Organizácia Severoatlantickej zmluvy (NATO) by prijala Fínsko a Švédsko vo svojich radoch s otvorenou náručou, ak by sa rozhodli podať žiadosť o vstup. Povedal to v stredu generálny tajomník aliancie Jens Stoltenberg. Ruská vojna proti Ukrajine podnecuje verejnú podporu v dvoch severských krajinách pre členstvo v NATO. Stoltenberg povedal, že členské krajiny NATO budú pripravené poskytnúť bezpečnostnú záruku obom neutrálnym krajinám od chvíle, keď ohlásia podanie žiadosti o vstup do aliancie.