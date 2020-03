Väčšina slovenských učiteľov sa cíti spoločnosťou nedocenená, vyplýva zo správy OECD

Slovenskí učitelia v sobotu oslavujú svoj deň, väčšina sa cíti spoločnosťou nedocenená. Slovensko v rámci krajín Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) patrí ku krajinám s najnižším podielom pedagógov, ktorí vyjadrili súhlas, respektíve rozhodný súhlas s tvrdením, že povolanie učiteľa je spoločnosťou oceňované.

Pandémia zmenila vnímanie

Vyplýva to z druhej časti medzinárodnej správy TALIS 2018 (Teaching and Learning International Study) zameranej na učiteľov, ktorú Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) zverejnila začiatkom tohto týždňa.

Portál Platy.sk pri príležitosti Dňa učiteľov zverejnil analýzu, z ktorej vyplynulo, že plat učiteľa s vysokou školou je nižší ako plat maturanta.

Práca učiteľov či vychovávateľov je podľa analýzy, paradoxne, vnímaná výraznejšie teraz, keď sú pre pandémiu koronavírusu zatvorené školy.

Ich prácu oceňuje aj nový minister školstva Branislav Gröhling, ktorý im pri príležitosti dnešného Dňa učiteľov poďakoval za zvládanie súčasnej náročnej situácie.

Výrazné zmeny nenastali

Menej ako päť percent opýtaných slovenských učiteľov a približne dve percentá riaditeľov cítia, že sú spoločnosťou docenení. V rámci krajín OECD označilo túto možnosť v priemere 26 percent učiteľov a 37 percent riaditeľov.

V porovnaní s predchádzajúcim cyklom TALIS 2013 nenastal u slovenských učiteľov ani riaditeľov významný rozdiel v ich vnímaní v spoločnosti.

V roku 2018 významne viac učiteľov označilo možnosť, že výhody profesie prevažujú nad jej nevýhodami, a to o 8,8 percentuálneho bodu. Takmer o päť percentuálnych bodov vzrástol podiel tých, ktorí by sa znovu rozhodli pre kariéru učiteľa.

S výrokom „ľutujem, že som sa rozhodl/-a stať učiteľom/kou“ súhlasilo o 4,7 precentuálneho bodu menej opýtaných. Spokojnejší so svojím povolaním sú učitelia na vidieku ako v meste.

Maturant zarobí viac ako učiteľ

Bez ohľadu na platové ohodnotenie je na Slovensku spokojných s podmienkami svojej pracovnej zmluvy viac ako 80 percent učiteľov a vyše 73 percent riaditeľov.

Z analýzy portálu Platy.sk, o ktorom agentúru SITA informovala hovorkyňa portálu Profesia.sk Nikola Richterová, vyplýva, že plat učiteľa s vysokou školou je nižší ako plat maturanta.

Analýza porovnávala priemerné základné mzdy s údajmi o tabuľkových platoch z ministerstva školstva. Ukazuje sa, že medzi nástupnými mzdami učiteľov a iných zamestnancov na trhu práce pretrvávajú značné rozdiely.

„Základný plat začínajúceho zamestnanca s maturitou predstavuje v priemere 924 eur v hrubom. Táto suma je vyššia ako je nástupný plat učiteľa/ky základnej či strednej školy s vysokoškolským vzdelaním,“ priblížil portál.

Najnižšie začínajú vychovávatelia

Podľa tabuliek je nástupný plat učiteľa 915 eur v hrubom. Najnižší nástupný pedagogický plat je aktuálne vo výške 738,5 eura v hrubom, ktorý dostanú napríklad začínajúci vychovávatelia či učiteľky materských škôl s maturitou.

Nový minister školstva, vedy výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR) Gröhling po piatkovej tlačovej konferencii, kde predstavil svojich štátnych tajomníkov, učiteľom pri príležitosti ich dňa poďakoval za zvládanie náročnej situácie. Ocenil ich kreatívnosť, a to že sa dokážu prispôsobiť.

„Na druhej strane by som ich chcel veľmi poprosiť, aby boli ústretoví smerom k rodičom, lebo oni to majú takisto náročné ako to máme náročné my všetci,“ povedal Gröhling.

V súvislosti s mimoriadnou situáciou spôsobenou novým kornavírusom boli školy najprv zatvorené od 16. marca na dva týždne. Od utorka 24. marca sú všetky školy a vzdelávacie zariadenia zatvorené do odvolania. Výučba sa praktizuje dištančnou formou.

Tradícia vznikla pred 65 rokmi

Pre žiakov, rodičov a učiteľov ministerstvo spustilo tento týždeň portál Učíme sa na diaľku, na ktorom nájdu všetky potrebné informácie a kontakty.

Na stránke sa podieľala Slovenská komora učiteľov (SKU), Centrum inkluzívneho vzdelávania, To dá rozum, Komenského inštitút či iniciatíva Deti nepočkajú spolu so zástupcami Inštitútu vzdelávacej politiky ministerstva školstva.

V susednom Česku a na Slovensku sa Deň učiteľov každoročne slávi 28. marca. Táto tradícia vznikla pred 65 rokmi v dnes už bývalom Československu.

V roku 1955 vtedajšia vláda rozhodla, že dátum narodenia českého pedagóga, filozofa, spisovateľa a teológa so slovenskými koreňmi Jana Amosa Komenského (1592 – 1670) sa stane dňom, keď si celá spoločnosť pripomenie a morálne ocení prácu všetkých učiteľov.

Vďaka jeho revolučným názorom sa Komenský zvykne nazývať aj „učiteľom národov“.