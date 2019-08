Atraktivitu eZdravia má zvýšiť projekt za milióny eur, pribudnú nové služby pre lekárov aj pacientov

Atraktivita eZdravia by sa mala zvýšiť. Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII) v pondelok zverejnil výzvu na národný projekt Rozšírenie portfólia služieb a inovácia služieb elektronického zdravotníctva.

„Projekt Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) v hodnote 9,3 milióna eur a dĺžkou trvania 40 mesiacov zvýši atraktívnosť a využívanie eZdravia, a to zapracovaním nových služieb v prospech lekárov i pacientov,“ uviedol ÚPVII v tlačovej správe. Zväz ambulantných poskytovateľov upozornil na zdĺhavosť procesov v eZdraví.

Zbierané údaje nie sú dostatočne štruktúrované

V rámci systému eZdravie aktuálne fungujú elektronické služby e-recept, e-vyšetrenie, e-objednanie, pacientsky sumár, prístup do Elektronickej zdravotnej knižky, autentifikácia zdravotníckeho pracovníka a občana.

Cieľom projektu je viac otvoriť súčasný systém eZdravie cez API rozhranie pre všetky zúčastnené strany, rozšíriť tak rozsah poskytovaných služieb elektronického zdravotníctva na Slovensku a priniesť nové služby, ktoré administratívne odbremenia lekárov a sprístupnia údaje zo systému aj pacientom.

Podľa ÚPVII dôjde k úprave a k rozšíreniu služieb e-vyšetrenie, e-vykazovanie, e-prevencie, eZdravie, k rozšíreniu elektronickej zdravotnej knižky a k integrácii rozhraní pre agendové systémy rezortných organizácií.

„V súčasnosti zbierané údaje nie sú dostatočne štruktúrované, lekári dáta vkladajú viackrát, raz v rámci vykazovania pre NCZI a opätovne ako poskytovatelia zdravotnej starostlivosti pre zdravotné poisťovne“ priblížil aktuálnu situáciu hovorca Národného centra zdravotníckych informácií Boris Chmel.

Zrušenie vybraných štatistických vykazovaní

Podľa Chmela je cieľom zaviesť v prípade vykazovania princíp jedenkrát a dosť, a to práve zmenou štruktúrovania údajov.

„Hlavným prínosom projektu bude zrušenie vybraných štatistických vykazovaní. NCZI bude po novom vedieť dáta do príslušných výkazov nahrať priamo z eZdravia a lekári už nebudú vypĺňať hlásenia, výrazne sa tak zníži administratívne zaťaženie lekárov,“ konštatoval generálny riaditeľ IT sekcie ÚPVII Jaroslav Kmeť. Medzi ďalšie prínosy Kmeť zaradil aj úsporu času lekárov pri nahlasovaní výkonov.

„V súčasnosti lekári nahrávajú výkony do informačného systému poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a každý mesiac sa prostredníctvom zmluvného partnera generujú dávky do zdravotných poisťovní. Po ukončení projektu dôjde k zmene a informácie o výkonoch pôjdu do zdravotných poisťovní priamo zo systému poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, čím dôjde k ďalšej úspore času lekárov“, doplnil Kmeť.

Ako pripomenul Chmel, prínos pocítia aj pacienti. „Vďaka zberu štruktúrovaných údajov a ich zápisu do elektronickej zdravotnej knižky bude mať lekár o pacientovi viac informácií a bude tak vedieť pacientovi poskytnúť aj kvalitnejšiu liečbu,“ informoval Boris Chmel.

Zdĺhavý proces spomaľuje prácu lekára

Zväz ambulantných poskytovateľov (ZAP) agentúru SITA informoval aj o súčasných negatívach eZdravia. Proces výmeny údajov v eZdraví je podľa neho relatívne zdĺhavý a často spomaľuje prácu lekára na ambulancii namiesto toho, aby ju lekárovi uľahčil a zefektívnil.

Pripojenie poskytovateľov zdravotnej starostlivosti k eZdraviu je podľa ambulantných poskytovateľov aktuálne sprístupnené cez zdravotné poisťovne a ich funkcionalitu e-recept. To celý proces spomaľuje.

“Preto v záujme zrýchlenia prenosu údajov medzi poskytovateľom a NCZI je nevyhnutné odstrániť medzistupeň putovania údajov od poskytovateľa do eZdravia cez zdravotné poisťovne. Podľa dostupných informácii NCZI už pracuje na realizácii tohto projektu. Okrem toho dlhšie reakcie pri práci s eZdravím spôsobujú z hľadiska vysokej dynamiky vývoja IT technológií aj zastaralé platformy niektorých ambulantných softvérov, ale i eZdravia ako takého,” informoval ZAP.

Prínos eZdravia prevyšuje nad jeho nedostatkami

Odstránenie nedostatkov pre optimálne fungovanie eZdravia podľa ZAP vyžaduje ďalšiu investíciu finančných prostriedkov do tohto projektu. “Zrýchlenie celého procesu prenosu informácií je však kľúčovou požiadavkou ďalšieho rozvoja a zatraktívnenia tejto služby,” tvrdí zväz.

Podľa ZAP však možno konštatovať, že súčasný prínos eZdravia prevyšuje nad jeho nedostatkami. “Hlavným benefitom projektu a služieb eZdravia pre všetkých jeho užívateľov musí byť uľahčenie, zefektívnenie, skvalitnenie a zabezpečenie transparentnosti poskytovania zdravotnej starostlivosti v celom rozsahu,” dodal ZAP.

Boris Chmel v reakcii pre agentúru SITA uviedol, že hodnotí pozitívne ocenenie prínosov eZdravia zo strany ZAP-u. „Čo sa týka rýchlosti prenosu dát a e-receptu, doteraz sme nezaregistrovali žiadne sťažnosti. Aj preto chceme o tejto téme aktívne komunikovať so zástupcami ZAP už tento týždeň,“ informoval.

Vyzvanie na národný projekt je zverejnené na webových stránkach www.vicepremier.gov.sk a www.partnerskadohoda.gov.sk. Dátum uzávierky vyzvania je 7. októbra 2019.