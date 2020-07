Dali by ste sa zaočkovať proti koronavírusu? Prieskum rozdelil Slovákov na dva tábory

Proti ochoreniu Covid-19 by sa v prípade dostupnosti vakcíny dala dobrovoľne zaočkovať viac ako štvrtina Slovákov. Porovnateľne veľká skupina však tvrdí, že by sa nedala zaočkovať ani v prípade, keby bola vakcinácia povinná.

Vyplýva to z výsledkov prieskumu spoločnosti Nielsen Admosphere, ktorý pre agentúru SITA realizovala od 25. júna do 30. júna tohto roku na vzorke 506 respondentov internetovej populácie staršej ako 15 rokov.

Očkovať by sa dali najmä mladí a muži

Záujem dobrovoľne sa zaočkovať proti ochoreniu Covid-19 pritom vyjadrilo 26,4 % opýtaných. Výrazne viac sú očkovaniu naklonení muži a mladí ľudia. Kým za dobrovoľnú vakcináciu sa vyslovilo iba 17 % žien, u mužov tento podiel dosiahol až takmer 36 %.

V prípade mladých ľudí vo veku od 15 do 24 rokov deklarovalo záujem o dobrovoľné očkovanie viac ako 41 % účastníkov prieskumu.

Ďalších takmer 20 % opýtaných v prieskume uviedlo, že by sa dali zaočkovať proti ochoreniu Covid-19 iba v prípade, ak by to bolo povinné. Desatina opýtaných by zase v prípade dobrovoľnosti očkovania využila možnosť sa nezaočkovať.

Vakcináciu odmieta až štvrtina Slovákov

Vakcínu proti ochoreniu Covid-19 aj v prípade, že by očkovanie bolo povinné, odmieta takmer 24 % respondentov. Paradoxne ide najmä o staršie ročníky vo veku 45 a viac rokov, teda podľa odborníkov aj o najohrozenejšiu skupinu ľudí v dôchodkovom veku, kde tento podiel dosahuje takmer tretinu.

Časť ľudí je nerozhodná

Na Slovensku však stále zostáva relatívne veľká skupina ľudí, ktorí zatiaľ nevedia, ako by sa v prípade dostupnosti novej vakcíny zachovali.

Takmer 7 % opýtaných totiž uviedlo, že si počká, ako sa zachovajú ostatní v ich okolí a podľa toho sa prispôsobia. Ďalších vyše 11 % respondentov uviedlo, že nad problematikou očkovania proti ochoreniu Covid-19 ešte nerozmýšľali.