Do procesu prerozdelenia poistného sa pravdepodobne zavedie nový prvok. Vyplýva to z pripravovaných noviel zákonov o zdravotnom poistení a poisťovníctve, ktoré ministerstvo zdravotníctva predložilo do pripomienkového konania.

Princípom prerozdeľovania poistného je, že sa časť vybraných prostriedkov zo všetkých zdravotných poisťovní prerozdeľuje medzi jednotlivé poisťovne v závislosti od rizikovosti poistného kmeňa.

Prvok nadlimitnej sumy

Zdravotná poisťovňa s rizikovejším poistným kmeňom tak nenesie poistné riziko, rozdeľuje sa totiž rovnomerne medzi všetky poisťovne. Napriek tomu existuje podľa rezortu zdravotníctva významná skupina poistencov, ktorých náklady na zdravotnú starostlivosť výrazne prekračujú kompenzáciu. Z tohto dôvodu navrhuje do procesu prerozdelenia poistného zaviesť prvok nadlimitná suma. Tá má podľa ministerstva významný vplyv na prerozdelenie.

„V nadväznosti na elektronizáciu a s cieľom zjednodušenia postupov a modernizácie, navrhovaná právna úprava umožňuje každému poistencovi preukázať sa preukazom poistenca prostredníctvom mobilnej aplikácie, v prípade ak nevlastní doklad totožnosti s čipom,“ uvádza sa v návrhu.

Alternatívou má byť preukázanie sa rodným číslom, ktoré si poskytovateľ zdravotnej starostlivosti môže overiť na portáli zdravotnej poisťovne alebo Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.

Ruší povinnosť predkladať údaje o zmenách platiteľa poistného

Navrhovaná novela tiež ukladá povinnosť zdravotnej poisťovni zriadiť elektronický kanál, ktorý má slúžiť poistencom, platiteľom poistného či poskytovateľom.

Úprava tiež ruší povinnosť predkladať údaje o zmenách platiteľa poistného pri poberaní rodičovského príspevku, nemocenského, ošetrovného, materského, náhrady služobného platu alebo príjmu, ak platiteľ poistného takéto zmeny oznámil inštitúcii, ktorá mu zabezpečuje sociálne zabezpečenie, napríklad Sociálnej poisťovni.