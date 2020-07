Prerozdeľovanie poistného by mohlo byť spravodlivejšie, ministerstvo zdravotníctva pripravuje zmeny

Prerozdeľovanie poistného medzi zdravotnými poisťovňami by v budúcnosti mohlo byť spravodlivejšie. Vyplýva to z pripravovaných noviel zákonov o zdravotnom poistení a poisťovníctve.

Prerozdeľovací mechanizmus podľa rezortu zdravotníctva už v súčasnosti predstavuje významný nástroj na vyrovnávanie rizika, ktoré vyplýva z nerovnakej štruktúry poistného kmeňa jednotlivých zdravotných poisťovní.

Ministerstvo pripravuje zmeny systému

Prerozdelenie však nezahŕňa vyrovnávanie individuálnych nákladov, ktoré nie sú kryté v rámci súčasného systému. Zmeniť by to mali práve pripravované novely, ktoré rezort plánuje predložiť do pripomienkového konania najneskôr v auguste.

Elektronizácia procesov

Zjednodušiť sa má aj preukazovanie sa poistenca pri čerpaní zdravotnej starostlivosti, cieľom je aj elektronizácia procesov. Jednotlivé subjekty verejnej správy by mali ohľadom poskytnutých údajov komunikovať tak, aby neprichádzalo k duplicitnému nahlasovaniu týchto údajov zo strany zamestnávateľa.

Navrhovaná legislatíva sa zaoberá aj oblasťou zárobkovej činnosti a určovania minimálneho vymeriavacieho základu. Ustanoviť by mala aj obdobie, počas ktorého platí poistné na verejné zdravotné poistenie za azylanta štát. Riešiť by mala aj dátumy na predkladanie údajov k ročnému zúčtovaniu poistného so štátom či elektronickú komunikáciu platiteľa poistného a zdravotnej poisťovne. Zaoberať sa má aj úhradami nákladov zdravotnej starostlivosti poskytnutej dôchodcovi, ktorý má bydlisko v inom členskom štáte.

Vďaka prerozdeľovaciemu mechanizmu majú poisťovne dostatok prostriedkov na preplácanie zdravotnej starostlivosti aj pri nákladnejších poistencoch.