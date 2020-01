Ficov nápad pokutovať emigrujúcich lekárov čelí vlne kritiky

Nápad predsedu Smeru-SD Roberta Fica držať absolventov medicíny na Slovensku pod hrozbou, že inak budú musieť vrátiť štátu náklady na štúdium, sa nestretol s pochopením. Ešte cez víkend ho odmietli študenti.

No vzopreli sa aj lekári, ktorých by sa už toto opatrenie netýkalo. Ficovu ideu odmietajú odbory, lekárska komora a ďalšie profesijné organizácie.

Slovenská lekárska komora: Fico ani Smer netušia, prečo lekári odchádzajú

Slovenskú lekársku komoru takýto spôsob riešenia nedostatku lekárov pobúril.

Fico a pravdepodobne ani Smer podľa nej netušia, v čom je problém nedostatku lekárov a sestier, ako aj problém ich pretrvávajúceho odchodu zo Slovenska. „Naopak, predstavuje návrh, ktorý v žiadnom prípade neponúka systémovú zmenu a riešenie,“ komentoval prezident SLK Marian Kollár.

Ako upozorňuje, ide len o prázdne predvolebné politické gesto. Bolo by to totiž v rozpore s európskymi pravidlami voľného trhu a zrejme aj v rozpore s ústavou. „V žiadnom prípade neprinúti, ale hlavne nemotivuje lekárov ostať na Slovensku a našim pacientom nezlepší zdravotnú starostlivosť,“ varuje SLK.

Štát neplatí na štúdium toľko, čo chce Fico vyberať

Nútiť absolventov ostať na Slovensku odmieta aj Lekárske odborové združenie (LOZ). Navyše, podľa jeho predsedu Petra Visolajského by absolventi museli štátu „vracať“ peniaze, ktoré na ich štúdium nevynaložil.

Štúdium slovenského lekára na slovenskej lekárskej fakulte totiž štát financuje len 40 percentami. „Zvyšných 60 % financií potrebných na štúdium slovenských lekárov je z poplatkov zahraničných študentov, ktorí na našich fakultách študujú v anglickom jazyku ako samoplatcovia,“ hovorí Visolajský.

Ak k tomu pripočítame aj eurofondy, ktoré lekárske fakulty poberajú, tak štúdium slovenských lekárov na Slovensku z veľkej časti platí zahraničie, tvrdí Visolajský. „V tomto svetle vyjadrenia pána Fica vyznievajú pre náš štát pomerne zahanbujúco,“ poznamenáva.

Výsledkom takéhoto financovania podľa neho je, že fakulty sú nútené prijímať stále viac zahraničných študentov na úkor Slovákov. V konečnom dôsledku to znižuje počty slovenských lekárov.

České školy Slovákov vítajú

Budúci medici okrem toho nemusia nevyhnutne ísť na slovenskú vysokú školu. „České lekárske fakulty sa predháňajú v tom, aby k nim prišli študovať Slováci „zadarmo“. Česko si totiž vypočítalo, že ak príde na vysokú školu študovať Slovák, Česká republika na tom zarobí, a to aj v takom prípade, že sa študent po škole vráti späť na Slovensko,“ uvádza Visolajský.

Ak by sme teda spoplatnili štúdium na slovenských lekárskych fakultách, znamenalo by to len väčší odchod slovenských študentov do ČR. A to v konečnom dôsledku opäť len zníži počet lekárov na Slovensku.

Paradoxom podľa LOZ je, že slovenskí lekári po skončení štúdia odchádzajú aj preto, že na Slovensku paradoxne nenájdu voľné miesto. Nemocnice sú pod ekonomickým tlakom a radšej neprijímajú nových lekárov a sestry.

Druhou vážnou príčinou odchodu mladých lekárov zo Slovenska je, že v našich nemocniciach nenachádzajú skúsených kolegov, od ktorých by sa mohli učiť.

Palušková: Toto je vrchol zvrátenosti

Prezidentka Spoločnosti všeobecných lekárov Slovenska Monika Palušková označila Ficov nápad za vrchol zvrátenosti.

„[Je to] pohŕdanie zdravotníkmi, ich dôstojnosťou aj túžbou pracovať vo vlastnej krajine za slušných a normálnych podmienok. Túžbou vrátiť krajine, ktorú majú radi, to, čo do nich investovala. Vychovávať tu svoje deti, venovať sa svojim pacientom. V pokoji a dôstojnosti. Za slušných ľudských a finančných podmienok,“ reagovala Palušková.

Takéto vyhlásenia sú podľa nej je zrkadlom vnímania zdravotníctva politikmi a absolútneho pohŕdania tými, ktorých sa to týka. „Najprv zdravotnícky systém zdecimovať, priviesť ho na pokraj kolapsu a potom k nemu detinsky chcieť zdravotníkov priviazať reťazou – to je vrchol cynizmu a hlúposti,“ komentovala.

Nie je to len o peniazoch

Aj keď peniaze sú dôležitý faktor, podľa Paluškovej sa im nedá prisudzovať všetko. Exodus slovenských zdravotníkov pramení z hlbokej a trpkej frustrácie, myslí si.

„Zvyšujúca sa byrokratizácia, absolútny chaos a rozklad v plánovaní výdavkov na zdravotníctvo, zvyšujúci sa astronomický dlh štátnych nemocníc, neefektívnosť, ambulantný sektor na kolenách, nedôstojné postavenie sestier, blúdenie pacienta v systéme zdravotnej starostlivosti, ktoré zaťažuje nielen jeho, ale aj zdravotníkov, ktorí sa mu snažia pomôcť…“ vymenúva Palušková.

Podľa nej chýba akákoľvek vízia rozvoja, absentuje záujem systém stabilizovať. „Politici zjavne vôbec nechápu, čo sa v slovenskom zdravotníctve naozaj deje. Vlastne ich to už roky ani nezaujíma,“ konštatuje bývalá hlavná odborníčka pre všeobecné lekárstvo.

„Nie, nie je cestou priviazať slovenských lekárov k zdecimovanému systému reťazou. Nie je potrebné sa im vyhrážať, ani ich strašiť. Nie sú malé deti. Každý z nás, lekárov aj sestier, je tu preto, že sa chce starať o svojich pacientov a žiť v tejto krajine,“ uzatvára.

Danko navrhuje zlepšiť pracovné podmienky lekárov

Politické strany s výnimkou KDH zatiaľ Ficov nápad nekomentovali. Ozval sa však predseda Slovenskej národnej strany Andrej Danko. Hoci takýto spôsob priamo neodmietol, podľa neho máme medikov motivovať ktomu, aby zostali na Slovensku, ato zlepšením ich pracovných podmienok.

Dôvodom ich odchodu do zahraničia je podľa šéfa národniarov horšie technické vybavenie našich nemocníc anedostatočné ohodnotenie.

„Technické vybavenie našich nemocníc apodmienky, vakých unás pracujú sú zlé. Problém sa dá riešiť opačne. Musíme urobiť analýzu potrieb, nastaviť novú stratifikáciu nemocníc, novú nemocničnú sieť acelkovo zlepšiť podmienky.Ja sa nečudujem, ak niekto trebárs vyštuduje vPrahe apotom má prísť pracovať na Mickiewiczovu do Bratislavy, že mu je ztoho zle,“ uviedol predseda SNS.